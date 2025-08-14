Le père de son enfant refuse de payer la pension alimentaire, elle découvre qu'il est abonné... à son compte OnlyFans

Capture d'écran TikTok

Une maman célibataire a découvert que le père de son enfant s’était abonné à son compte OnlyFans alors qu’il refuse de payer la… pension alimentaire.

Une découverte lunaire.

Kendra est une maman célibataire. Présente sur TikTok, elle a publié une vidéo dans laquelle elle laisse éclater sa colère contre le père de son enfant.

Dessus, la mère de famille explique que son ex-compagnon s’est abonné à son compte OnlyFans.

Capture d'écran TikTok Crédit Photo : Capture d'écran TikTok

Pour la jeune femme, le geste de son ancien partenaire est une véritable trahison. Selon ses dires, ce dernier refuse de payer la pension alimentaire par faute de moyens.

« Quand le père de ton enfant s'abonne à ton compte OnlyFans, mais n'a pas les moyens de payer la pension alimentaire ordonnée par le tribunal », peut-on lire en légende de la publication.

Depuis lors, elle accuse le géniteur de son enfant d’être un « fainéant ».

Sur le ton de la plaisanterie, elle ajoute qu’elle recherche un nouveau « papa ».

Site OnlyFansCrédit Photo : Shutterstock

Les internautes divisés

Sans réelle surprise, le post de Kendra a fait réagir les internautes, qui ont des opinions différentes sur les agissements du père.

Certaines personnes assurent que l’homme paie la pension alimentaire via son abonnement, tandis que d’autres pointent du doigt son attitude.

« C’est tout simplement stupide » ; « Eh bien, il te paie, alors où est le problème ? » ; « Le paiement peut prendre différentes formes » ; « C’est tellement gênant », peut-on lire parmi les réactions mitigées.

Capture d'écran TikTok Crédit Photo : Capture d'écran TikTok

Sous la publication, une utilisatrice a partagé une expérience similaire. Elle raconte :

« Oh mon Dieu, j’ai ressenti ça dans mon âme. Le mien a fait la même chose, puis a appelé les services sociaux parce que ça fait de moi une mauvaise mère apparemment, est-ce qu'on a le même père pour notre bébé ? ».

Une autre internaute a affirmé que son ancien partenaire et sa femme actuelle ont fait la même chose.

« Mon ex-mari et sa femme se sont abonnés parce qu'elle voulait savoir à quoi ressemblait mon corps…», a-t-elle écrit.

Des témoignages qui font froid dans le dos…

Source : Daily Star
OnlyFans

