Des millions d'automobilistes passent de chaque côté de cette ferme anglaise : la légende accuse un fermier têtu, l'explication se cache sous la maison

Depuis soixante ans, elle attire tous les regards. Dans le nord de l’Angleterre, une ferme est contournée par une autoroute.

Au Royaume-Uni, tout le monde connaît la ferme Stott Hall, située dans le nord de l’Angleterre. Il faut dire qu’elle est contournée, de part et d’autre, par une autoroute.

La légende veut que le fermier qui habitait la ferme ait refusé de vendre ses terres et que l’autoroute M62 ait été bâtie autour.

La petite ferme au milieu de l’autoroute

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute M62 à la limite du Lancashire et du Yorkshire ne peuvent échapper à la ferme Stott Hall. Cette dernière est tout simplement située au beau milieu de l’autoroute, ceinturée par les deux chaussées.

Le spectacle prête à sourire et est bien connu des Britanniques. On pense alors qu’un conflit lors de la construction de l’autoroute est à l’origine de cette situation, un peu comme au Japon où une autoroute traverse un immeuble de bureaux.

C’est en tout cas ce que raconte la légende. Un fermier, Ken Wild, aurait refusé de vendre ses terres, obligeant ainsi l'autoroute à contourner sa ferme.

Une faille géologique oblige l’autoroute à contourner la ferme

Crédit photo : Peter McDermott

Si cette légende est populaire outre-Manche et participe à l’histoire de la Stott Hall, il n’en est rien. Le journal Huddersfield Daily Examiner raconte que l’autoroute M62 a été construite dans les années 1960 au-dessus des landes.

Cependant, les ingénieurs ont décidé de dévier le tracé de la route autour de la ferme, complète Atlas Obscura. En examinant le terrain, ils ont remarqué une faille géologique située sous la ferme.

Un documentaire réalisé par la chaîne ITV en 1983 et rendu public il y a quelques années seulement révèle en fait que Ken, sa femme Beth et leurs moutons ont été autorisés à rester sur leur terrain précisément à cause de cette faille géologique. Bâtir l’autoroute sur ce terrain aurait représenté des travaux colossaux, selon le documentaire. Il a donc été décidé que la M62 contournerait la ferme.

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Une ferme à l’abri du bruit et refuge pour les oiseaux

Crédit photo :Peter McDermott

Comment Ken, Beth et leurs moutons ont-ils fait pour supporter les millions d’automobilistes qui traversent cette route chaque année ?

« À l’extérieur, le bruit est incessant, mais à l’intérieur, l’atmosphère est aussi paisible et chaleureuse que dans n’importe quelle autre ferme », explique le journaliste Michael Clegg dans son reportage.

Les occupants accèdent à la ferme par un accès souterrain. La Stott Hall est équipée de clôtures pour garder les moutons, d’arbres pour préserver l’intimité des habitants et de fenêtres à triple vitrage pour réduire le bruit à un simple bourdonnement. La ferme abrite même des espèces d’oiseaux essentielles comme des faucons émerillons, des bécassines et des linottes à bec jaune. Ailleurs en Angleterre, une ferme rendue à la nature a elle aussi favorisé le retour des oiseaux.

L’éleveur Paul Thorp, sa femme Jill et leur fils habitent la Stott Hall depuis la fin des années 2000. La ferme est toujours un objet de curiosité pour les automobilistes.