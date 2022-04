Elle épouse son chat pour empêcher les propriétaires de son appartement de les séparer

Plus tôt ce mois-ci, une scène surréaliste s’est produite dans un parc londonien : une femme a épousé son chat pour une raison étonnante.

C’est bien connu : certains propriétaires n’hésitent pas à inclure une cause interdisant les animaux de compagnie dans les baux de location. C’est notamment le cas du propriétaire de Deborah Hodge, une Londonienne âgée de 46 ans.

Elle épouse son chat pour le garder chez elle

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière a trouvé un moyen original pour contourner cette interdiction : elle a épousé son chat India ce mardi 26 avril. La cérémonie s’est déroulée dans un parc de la capitale, précise Le Progrès.

« Je n'avais rien à perdre et tout à gagner alors j'ai épousé mon chat ! Je refuse de me séparer de lui. Je préfère vivre dans la rue plutôt que d'être sans lui », a confié la Britannique au New York Post.

À travers son geste, cette mère de famille espère que son propriétaire ne l’obligera pas à quitter son logement.

Il y a quelques années, la quadragénaire a vécu un véritable cauchemar lorsqu’elle avait été contrainte de se séparer de ses deux chiens. La raison ? Les canidés n’étaient pas les bienvenus dans son ancien appartement.

Cette fois-ci, Deborah Hodge a décidé de faire tout son possible pour garder sa boule de poils adorée : « J'ai juré de l’aimer dans la maladie comme dans la santé jusqu’à ce que la mort nous sépare, et je le pensais », a-t-elle indiqué au quotidien américain.

Une chose est sûre : la mariée est aux petits soins pour son animal de compagnie. Il faut dire que le matou a subi une amputation de la patte arrière après avoir été heurté par une voiture. C’est également pour cette raison que la Londonienne refuse d’abandonner India.