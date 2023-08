Il mise deux dollars et remporte... 1,58 milliard de dollars à la loterie, une chance insolente

En Floride, un joueur est devenu milliardaire en remportant le troisième plus gros jackpot de l’histoire des loteries américaines. Rien que ça !

Il suffit parfois de pas grand-chose pour changer sa vie ! Acheter un ticket de loterie et trouver les bons numéros, ça a l’air simple comme geste et pourtant, nombreux sont les joueurs et joueuses à attendre le jackpot, parfois même toute leur vie !

Plus les tirages passent, plus la cagnotte grossit et il n’est pas forcément nécessaire d’y mettre une fortune ! Et c’est ce qui est arrivé à un Américain résidant en Floride, devenu milliardaire après n’avoir joué que… deux dollars !

Ce mardi 8 août, la loterie américaine Mega Millions a annoncé qu’un joueur avait remporté la modique somme de 1,58 milliard de dollars, soit l’équivalent de 1,44 milliard d’euros.

Une somme qui dépasse le précédent record pour cette loterie, qui avait été décroché en 2018 et qui s’élevait à 1,537 milliard de dollars : “Après 31 tirages sans gagnant, un heureux détenteur de ticket en Floride célébrera l’été 2023 avec un jackpot record, actuellement estimé à 1,58 milliard”, écrit la société dans un communiqué.

Crédit photo : iStock

Une chance sur 303 millions

Non seulement le gagnant est devenu milliardaire, mais il s’agit aussi du troisième plus gros jackpot de l’histoire des loteries aux États-Unis. Le record, toute loterie américaine confondue, est estimé à 2,04 milliards de dollars.

La prouesse est d’autant plus énorme qu’il n’a misé que deux dollars pour acheter son ticket. Ce qui signifie qu’il avait une chance sur 303 millions de remporter le jackpot. Il avait plus de chances d’être frappé par la foudre…

L’heureux gagnant, resté anonyme, ne touchera pas son milliard dans l’immédiat. Il peut recevoir l’ensemble de ses gains en paiements annuels étalés sur 30 ans. S’il refuse cette option, il ne touchera que 783 millions d’euros d’un coup. Que feriez-vous à sa place ?