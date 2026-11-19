La ferme Stott Hall Farm, située en Angleterre et datant du XVIIIe siècle, s'est retrouvée coincée entre les deux voies d'une autoroute très fréquentée. Explications.

La douceur de la campagne peut parfois être perturbée par l'urbanisation des villes alentour. C'est notamment ce qui est arrivé à une ferme datant de 1737, soit du XVIIIᵉ siècle, qui s'est retrouvée coincée entre deux voies d'une autoroute anglaise bien connue.

En effet, la ferme Stott Hall Farm, située en Angleterre, a vu son environnement naturel totalement bouleversé.

L'autoroute s'invite autour de la ferme

Dans les années 1960, cette ferme campagnarde s'est retrouvée entourée par la construction de la fameuse autoroute M62, dans le Calderdale. À l'origine, cette ferme aurait dû être détruite, mais une pente trop abrupte aux alentours du terrain a finalement contraint les ingénieurs à séparer les deux chaussées pour contourner la ferme. Une histoire insolite qui se retrouve même aujourd'hui sur Wikipédia et dans de nombreux médias. Et pour cause : à ce jour, cette ferme, toujours en activité, est entourée par les deux voies d'une autoroute anglaise. Aussi incroyable que cela puisse sembler, tous les jours, les voitures défilent de chaque côté de la propriété à grande vitesse. Cette proximité entre bâtiment et circulation rappelle, dans un autre contexte, un immeuble traversé par une autoroute au Japon.

Une ferme toujours en activité

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les propriétaires n'ont jamais refusé de vendre leur terrain ou leur ferme : ils n'ont tout simplement jamais été contactés. Gérée par Paul Thorp, qui y travaille depuis 1992 et y vit depuis 2008, rejoint ensuite par sa femme Jill et leur fils John, la ferme est donc toujours en activité. En 2017, elle accueillait environ 900 brebis. Malgré sa situation géographique insolite, en plein milieu d'une autoroute, elle conserve toutefois son activité agricole traditionnelle.



Depuis 2017, Stott Hall Farm a intégré le programme « Beyond Nature » de Yorkshire Water, une entreprise de traitement et de distribution de l'eau, destiné à rendre les exploitations agricoles plus respectueuses de leur environnement.

Yorkshire Water

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Quel avenir pour cette ferme anglaise ?

Interrogé par Yorkshire Water dans le cadre du programme Beyond Nature, l'exploitant a déclaré :

« Il est indéniable que l'élevage en zone de montagne dans les Pennines présente des défis, notamment en ce qui concerne la qualité des sols, les conditions climatiques difficiles et la proximité de l'autoroute. Cependant, nous sommes convaincus de pouvoir concilier avec succès une activité d'élevage commerciale et la préservation, voire l'amélioration, de ce magnifique habitat diversifié pour les générations futures, conformément à la vision de Beyond Nature. »



Face à cette épreuve, les exploitants pourraient même donner un virage surprenant à cette ferme. Cet établissement pourrait devenir un véritable symbole écologique puisque Yorkshire Water envisage d'ouvrir un centre scientifique et éducatif sur le site pour accueillir des étudiants en agriculture et leur permettre de mener des études environnementales. Une belle revanche face à la mondialisation et au développement urbain !

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