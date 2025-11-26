Sur l'autoroute, un adolescent de 16 ans à vélo double une voiture de police... à 120 km/h

À la sortie de Marseille, un adolescent de 16 ans s’est aventuré sur l’autoroute en conduisant un vélo dont la vitesse montait jusqu’à 120 km/h. Il a doublé une voiture de police et a rapidement été arrêté.

Ce samedi 22 novembre, peu après 13h30, des policiers ont eu une drôle de surprise sur l’autoroute, à la sortie de Marseille. En effet, alors qu’ils roulaient à 90 km/h sur la voie rapide, ils ont été doublés par… un cycliste. Les policiers venaient d’intercepter un automobiliste en excès de vitesse quand l’événement s’est produit.

La personne qui conduisait ce vélo était un adolescent âgé de 16 ans qui ne portait pas de casque. Il a immédiatement été suivi par l’un des agents de police qui s’est lancé à sa poursuite. Selon La Provence, quand le policier est arrivé à la hauteur du cycliste, ce dernier roulait à 91 km/h. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit puisqu'un autre cycliste roulant à 100 km/h sur l'autoroute a été repéré il y a quelques jours en Allemagne.

Une vitesse de 121 km/h

Pour rouler à une telle vitesse, le vélo de l’adolescent était évidemment trafiqué. Une fois interpellé, le jeune homme a tenté de faire croire aux policiers que le moteur électrique de son vélo était de 250 W, soit la limite autorisée en France. Mais en réalité, il possédait un moteur de 500 W.

Le vélo n’avait pas de pédale et possédait un compteur électrique de moto. Les policiers ont découvert dans l’historique du compteur que l’engin avait déjà atteint les 121 km/h.

Le vélo a été saisi

Mais comment le jeune homme s’est-il retrouvé sur l’autoroute ? Selon ses dires, il se serait “perdu” à cause des mauvaises indications de son GPS.

L’adolescent n’a pas été verbalisé pour excès de vitesse puisqu’aucun contrôle radar n’a été effectué. En revanche, il sera poursuivi pour conduite sur autoroute et défaut de casque, et son vélo pas comme les autres a été saisi.

