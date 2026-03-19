La sage-femme panique et quitte la salle d'accouchement... le père est contraint de faire accoucher sa femme

En Angleterre, une femme était en train d’accoucher quand la sage-femme, prise de panique, a décidé de quitter la pièce. Le père est resté seul avec le médecin et l’a aidé à donner naissance à son enfant.

Un accouchement pas comme les autres a eu lieu le 21 février dernier au John Radcliffe Hospital, à Oxford, en Angleterre. Une jeune femme britannique, Jordan Gray, était en train d’accoucher de son quatrième enfant. Le travail avait bien commencé et elle a été transférée en urgence dans l’établissement après avoir perdu les eaux.

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Dans un premier temps, la jeune femme a été prise en charge par une infirmière qu’elle a qualifié “d’adorable”, selon Le Progrès. Cependant, cette sage-femme a été remplacée par une autre, moins expérimentée, et les choses ont dégénéré.

“J’ai eu une sage-femme adorable au début. Elle dansait pour me faire rire et c’était vraiment génial. La remplaçante semblait être une sage-femme très novice, elle était très distante. Elle manquait de communication. Elle ne nous parlait pas, ne nous rassurait pas. Apparemment, le rythme cardiaque du bébé changeait après chaque contraction, ce qui est normal. Mais elle a commencé à paniquer, ce qui m’a fait paniquer aussi. Son visage se décomposait sans cesse et elle me faisait constamment bouger, me disant que le rythme cardiaque du bébé baissait et que la situation devenait dangereuse. Je faisais une crise de panique car j’avais déjà vécu un accouchement traumatisant et j’avais failli perdre mon fils”, a confié Jordan Gray à Magic Maman.

La sage-femme part de la salle

Après les premières poussées, et quelques minutes avant la naissance du bébé, la sage-femme a décidé… de quitter la salle d’accouchement ! Le père, Matt Grey, est resté seul dans la pièce avec le médecin et a dû aider sa femme à donner naissance à leur enfant. Contrairement à ces pères qui ont dit les pires phrases en salle d’accouchement, Matt Grey a été exemplaire.

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En voyant la sage-femme partir, il lui a couru après et l’a fait revenir. Cependant, elle n’est ensuite restée que 30 secondes avant de disparaître à nouveau pendant 15 minutes.

“Après que la sage-femme est partie une deuxième fois, j’ai compris que nous allions devoir accoucher nous-mêmes. J’ai enfilé des gants et quelques minutes plus tard, le bébé était né. Une fois sortie, j’ai vu que le cordon était enroulé autour de son cou. J’ai réussi à le démêcher, mais impossible d’enlever le mucus. Je l’ai nettoyée, séchée et je l’ai donnée à Jo. C’est terrifiant. Tout aurait pu mal tourner. Nous n’avons pas pu atteindre le bouton d’appel qui se trouvait derrière le lit. Ils n’ont pas pu nous dire son poids à la naissance ni l’heure, car il n’y avait pas d’horloge dans la chambre ”, a expliqué le père de famille.

Le couple porte plainte

Par chance, Matt Grey est ambulancier et a su se débrouiller mais l’accouchement était très risqué. La mère présentait plusieurs problèmes médicaux sévères et le bébé est né avec le cordon ombilical autour du cou. Cet événement rappelle le cas de cette femme qui s’est fait recaler des urgences et a accouché sur le parking de l’hôpital, dans le froid et en pleine nuit.

Choqué par le comportement de la sage-femme, le couple a décidé de porter plainte contre l’hôpital. L’hôpital n’a pas tardé à répondre et à présenter ses excuses, affirmant qu’une enquête était en cours.