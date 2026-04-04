32 ans après sa disparition, une femme de 44 ans retrouvée saine et sauve

Par |

Marie Christina Plante était signalée disparue depuis 1994

Aux Etats-Unis, une personne signalée disparue 1994 quand elle était adolescente a été retrouvée saine et sauve il y a quelques jours, alors qu’elle est aujourd’hui âgée de 44 ans.

C’est un dossier clos ! Un dossier qui trainait depuis un bon bout de temps sur le bureau de l’unité des affaires non résolues, dans le comté de Gila, en Arizona. Ce mercredi 1er avril, le shérif du comté a annoncé avoir retrouvé Christina Marie Plante, une adolescente signalée disparue en 1994 dans des circonstances mystérieuses.

« Christina a été signalée disparue après s’être volatilisée sans laisser de traces au sein de sa communauté. Au moment de sa disparition, d’importantes recherches ont été menées, impliquant les forces de l’ordre locales, des bénévoles et des renforts régionaux. Malgré des recherches approfondies sur le terrain, des entretiens et un suivi des investigations, aucune piste exploitable n’avait été trouvée »

L'avis de disparition de Christina Marie PlanteCrédit photo : Sheriff's Office Gila County

Selon NBC, la jeune fille, alors âgée de 13 ans, a été vue pour la dernière fois le 15 mai 1994 à Star Valley, une ville située dans les montagnes à 150 km au nord-est de Phoenix.

Au moment de sa disparition, elle portait alors un short, un t-shirt et des chaussures de tennis, et se dirigeait à pied vers une écurie où se trouvait son cheval.

La suite après cette vidéo

« Christina a été inscrite dans les bases de données nationales sur les enfants enlevés et les personnes disparues, et des affiches de recherche ont été diffusées localement, dans l’État et dans d’autres régions du pays ».

Les circonstances de sa disparition restent à éclaircir

Ainsi, pendant 32 ans, les enquêteurs se sont attelés sans relâche à réexaminer les éléments du dossier et à poursuivre de nouvelles pistes. Le tout en essayant d’imaginer à quoi ressemblerait l’adolescente à travers les années.

Le dossier a finalement été confié à une unité spécialisée dans les affaires non résolues, créée il y a quelques années au sein du bureau du shérif du comté de Gila :

« Grâce aux avancées technologiques, aux techniques modernes d’enquête et à un examen approfondi du dossier, les détectives ont développé de nouvelles pistes qui ont finalement permis une percée »

Christina Marie PlanteCrédit photo : Sheriff's Office Gila County

Les enquêteurs ont confirmé l’identité de la femme, désormais âgée de 44 ans, et son statut de personne disparue a été officiellement levé. Désormais, reste à faire toute la lumière sur son passé et les motifs de sa disparition. Le shérif n’ayant pas souhaité dévoiler ces éléments « pour le moment », « par respect pour la vie privée et le bien-être de Christina ».

Google News Suivez nous sur Google News

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Martinsville en Caroline du Nord
Disparue depuis 24 ans, un mère de famille est retrouvée saine et sauve, elle avait refait sa vie
L&eacute;a, la jeune fille disparue
Léa, portée disparue puis retrouvée saine et sauve avec trois jeunes, est à nouveau recherchée
Karen Rojas
Six ans après sa disparition, une fille de 11 ans retrouvée sous un faux nom à plus de 4000 km de chez elle
Maria Kovalchuk
La mannequin Onlyfans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï renaît un an après son agression
pudding de graines de chia au kiwi
Ce pudding de chia est parfait pour le petit-déj ! Une recette saine et rapide à préparer la veille