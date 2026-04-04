32 ans après sa disparition, une femme de 44 ans retrouvée saine et sauve

Aux Etats-Unis, une personne signalée disparue 1994 quand elle était adolescente a été retrouvée saine et sauve il y a quelques jours, alors qu’elle est aujourd’hui âgée de 44 ans.

C’est un dossier clos ! Un dossier qui trainait depuis un bon bout de temps sur le bureau de l’unité des affaires non résolues, dans le comté de Gila, en Arizona. Ce mercredi 1er avril, le shérif du comté a annoncé avoir retrouvé Christina Marie Plante, une adolescente signalée disparue en 1994 dans des circonstances mystérieuses.

« Christina a été signalée disparue après s’être volatilisée sans laisser de traces au sein de sa communauté. Au moment de sa disparition, d’importantes recherches ont été menées, impliquant les forces de l’ordre locales, des bénévoles et des renforts régionaux. Malgré des recherches approfondies sur le terrain, des entretiens et un suivi des investigations, aucune piste exploitable n’avait été trouvée »

Crédit photo : Sheriff's Office Gila County

Selon NBC, la jeune fille, alors âgée de 13 ans, a été vue pour la dernière fois le 15 mai 1994 à Star Valley, une ville située dans les montagnes à 150 km au nord-est de Phoenix.

Au moment de sa disparition, elle portait alors un short, un t-shirt et des chaussures de tennis, et se dirigeait à pied vers une écurie où se trouvait son cheval.

La suite après cette vidéo « Christina a été inscrite dans les bases de données nationales sur les enfants enlevés et les personnes disparues, et des affiches de recherche ont été diffusées localement, dans l’État et dans d’autres régions du pays ».

Les circonstances de sa disparition restent à éclaircir

Ainsi, pendant 32 ans, les enquêteurs se sont attelés sans relâche à réexaminer les éléments du dossier et à poursuivre de nouvelles pistes. Le tout en essayant d’imaginer à quoi ressemblerait l’adolescente à travers les années.

Le dossier a finalement été confié à une unité spécialisée dans les affaires non résolues, créée il y a quelques années au sein du bureau du shérif du comté de Gila :

« Grâce aux avancées technologiques, aux techniques modernes d’enquête et à un examen approfondi du dossier, les détectives ont développé de nouvelles pistes qui ont finalement permis une percée »

Crédit photo : Sheriff's Office Gila County

Les enquêteurs ont confirmé l’identité de la femme, désormais âgée de 44 ans, et son statut de personne disparue a été officiellement levé. Désormais, reste à faire toute la lumière sur son passé et les motifs de sa disparition. Le shérif n’ayant pas souhaité dévoiler ces éléments « pour le moment », « par respect pour la vie privée et le bien-être de Christina ».