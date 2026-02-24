« Il a fait ce qu'il avait à faire » : un père se jette sur le meurtrier présumé de son fils au tribunal

En Caroline du Nord, un jeune homme de 16 ans a été tué par balles en mai dernier. Lors du procès, son père a violemment agressé le meurtrier présumé pour se venger.

Jamariyae Dixon, un jeune garçon de 16 ans, a été tué en Caroline du Nord en mai 2025. Il se trouvait dans un parc de la ville de Stroud Park Court quand il a reçu des balles. Gravement blessé, il est décédé à l’hôpital quelques jours plus tard.

Le principal suspect est Marion McKnight, un homme âgé de 21 ans. En novembre dernier, il a été libéré sous caution de 100 000 dollars. Cependant, le 19 février 2026, une nouvelle audience a eu lieu au tribunal afin de révoquer cette caution.

“L’agression la plus violente que j’ai vue”

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu ce jour-là. Shaheem Snype, le père de Jamariyae, était présent au tribunal. Lors de l’audience, il s’est soudainement jeté sur le meurtrier présumé et l’a roué de coups. Il lui a asséné plusieurs coups de poings et de pieds.

“C’est l’agression la plus violente que j’ai vue dans un palais de justice en 22 ans en tant qu’avocat. Tout parent peut sympathiser avec le chagrin intense de la perte d’un enfant, mais la violence que nous avons vue au tribunal jeudi était inacceptable”, a déclaré Mike Kabakoff, conseil du suspect du meurtre, selon Paris Match.

Shaheem Snype n'est pas la premier parent à vouloir faire vengeance lui-même. En septembre dernier, une femme a abattu l'assassin de sa fille de 7 ans en plein procès. Certaines personnes n'hésitent également pas à se défendre seules comme cette femme, violée à 15 ans par un adulte, qui l'a tué avant d'être condamnée par la justice.

“Il a fait ce qu’il avait à faire”

Le père de la victime a été arrêté pour agression avec blessures graves. Il a finalement été libéré sous caution de 1 000 dollars et a reçu le soutien de sa famille, en accord avec son geste.

“Il a fait ce qu’il avait à faire en tant que père. N’importe quel père aurait fait la même chose. C’est une blessure qui ne se refermera jamais parce que mon neveu avait 16 ans, et il devrait toujours être ici avec nous”, a indiqué Susan Sherril, la tante de la victime, à People.

Le suspect a quant à lui été transporté à l’hôpital et l’audience a été reportée.