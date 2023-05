Dans cette station-service, vous pouvez payer votre essence moins cher... en dansant

C’est un coup marketing ingénieux et original qu’a lancé la station-service américaine Antics, l’une des plus vieilles entreprises des États-Unis : faire danser ses clients pour qu’ils puissent obtenir une réduction sur leur facture d’essence.

Crédit : GasStationAntics/ TikTok

Depuis plusieurs jours, dans les stations-service du groupe Antics, les clients font leur entrée dans les magasins de la chaîne en dansant. Mais quelle mouche a bien pu les piquer pour qu’ils se comportent de cette manière ?

La réponse : un plan marketing malin et original visant à permettre aux clients d’obtenir une réduction de 5 dollars sur leur facture d’essence.

« Aujourd’hui seulement, faites une danse idiote en marchant et si nous l’apprécions, une réduction de 5$ sur votre plein d’essence… et 10$ si nous l’aimons vraiment », indique une pancarte à l’entrée de la station. Un moyen ludique de faire participer les clients.

Les danses des clients rencontrent le succès sur TikTok

L’entreprise Antics n’en est pas à son premier essai décalé en marketing. La marque est une habituée des coups de communication humoristiques, un peu à l’instar de Burger King. Une réputation qui n’est plus à prouver et qui semble séduire bon nombre d’Américains puisque le compte TikTok d'Antics est suivi par 180 000 abonnés et a déjà récolté 16 millions de ‘j’aime’ pour ses vidéos.

À l’occasion de ce drôle de challenge, Antics a donc réalisé une compilation des danses de leurs clients capturées par les caméras de surveillance de leurs différentes stations à travers le pays.

Le résultat est bon enfant et les clients se prêtent au jeu en sortant leur plus belle danse. Le plan marketing de la marque a fonctionné et la vidéo a été visionnée plus de 30 millions de fois.