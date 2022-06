Vous souvenez-vous de ces 15 slogans publicitaires cultes ?

Le slogan est un élément de communication incontournable pour une marque. Accrocheur, le slogan interpelle et s'ancre dans les esprits. Découvrez 15 slogans qui ont marqué la publicité.

Dans la stratégie de communication d'une marque, le slogan est indispensable. Il est en quelque sorte la signature de l'entreprise. Un slogan fonctionne quand le consommateur s'en souvient, le chantonne devant la publicité.

Le slogan peut incarner les valeurs ou un message que la marque veut prôner. Quand on crée une entreprise, la recherche du slogan est importante et prend du temps. Il faut réfléchir à une phrase courte qui fait passer un message fort. Le vocabulaire doit être précis et les figures de style recherchées. Dans la stratégie marketing, le slogan est accompagné du logo. Tous deux ont un message visuel à faire passer.

Découvrez 15 slogans publicitaires, saurez-vous les identifier ?

1. À quelle marque appartient ce slogan : «C’est fort en chocolat»

Réponse : Nelsté, Chocapic

L'entreprise Nestlé a su lier tous les éléments d'une bonne compagne publicitaire : le slogan court et parlant, une mono couleur qui rappelle le thème principal du slogan, et un slogan chanté pour que les enfants se souviennent parfaitement de leur marque préférée de céréales.

2. À quelle marque appartient ce slogan : «Venez comme vous êtes»

Réponse : McDonald's

L'entreprise McDonald's n'avait pas besoin d'un slogan pour être populaire. En revanche, grâce à de nombreuses campagnes publicitaires régulières, l'entreprise américaine fidélise ses clients. Aujourd'hui, le slogan «venez comme vous êtes» est devenu viral et fait même l'objet de parodies. Des personnes s'amusent à aller manger dans les restaurants McDonald's dans des tenues totalement délirantes pour vérifier le slogan.

3. À quelle marque appartient ce slogan : «L'essentiel est là»

Réponse : Barilla

Associé à une musique facilement identifiable, le slogan de cette marque de produits italiens prône des valeurs très claires : des produits simples et bons pour la santé. Les clients sont conquis !

4. À quelle marque appartient ce slogan : «Tout le monde se lève pour ...»

Réponse : Danette

Parmi les slogans incontournables, il y a celui-ci. Cette phrase est devenue un slogan mythique de la marque de yaourt. 40 ans plus tard, l'entreprise n'a pas changé sa stratégie publicitaire, le slogan est toujours le même, de quoi fidéliser des clients de tous les âges.

5. À quelle marque appartient ce slogan : «Born à Marseille»

Réponse : Ricard

Cocorico ! Cette publicité pour une boisson alcoolisée provient de France. Le slogan «born à Marseille» veut sans aucun doute mettre l'accent sur cet élément. Le mélange d'anglais et de français permet de se démarquer et d'amener une petite touche d'originalité. Le slogan rappelle tout de suite les expressions anglaises «Born in...» ou «Made in...».

6. À quelle marque appartient ce slogan : «Impossible is nothing»

Réponse : Adidas

Voilà un slogan qui porte un message clair. Prôner les valeurs du sport et du surpassement de soi passe aussi part un slogan qui va dans ce sens. Cette phrase simple en anglais permet d'être facilement comprise par tous les potentiels clients.

7. À quelle marque appartient ce slogan : «Retrouvez qui vous croisez»

Réponse : Happn

Trouver un bon slogan c'est aussi faire des choix pour trouver le bon vocabulaire. Cette entreprise de site de rencontre a fait le choix de bannir le vocabulaire de l'amour pour privilégier une phrase courte qui promet une rencontre.

8. À quelle marque appartient ce slogan : «En avant les histoires»

Réponse : Playmobil

Voilà un exemple de campagne publicitaire réussie ! On a tous en tête le slogan chanté de cette marque de jouet : «Playmobil, en avant les histoires».

9. À quelle marque appartient ce slogan : «La mode à petit prix»

Réponse : Kiabi

Avec ce slogan, la marque de vêtements s'engage à défendre une valeur : la mode à petits prix pour ses clients. Comme quoi, même s'il est court, le slogan parle de lui-même.

10. À quelle marque appartient ce slogan : «Ça coule de source !»

Réponse : Cristaline

Pour créer un bon slogan, on peut aussi utiliser des figures de style. Ici, la campagne publicitaire joue avec le vocabulaire et le sens des mots : l'eau, ça coule de la source !

11. À quelle marque appartient ce slogan : «Pour parler franchement, votre argent m’intéresse»

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce slogan est osé. Crédit : BNP

Réponse : BNP

Cette campagne publicitaire en image a fait beaucoup parler dans les années 70. Les gens sont choqués par cette publicité. Tout de suite, le publicitaire s'explique et affirme qu'ils ont volontairement caricaturé l'image du banquier.

12. À quelle marque appartient ce slogan : «Le bonheur des uns fait le bonheur des autres»

Réponse : LeBonCoin

Dans cette publicité récente, le premier site d'occasion en France modifie une expression française «le malheur des uns fait le bonheur des autres» pour s'accorder aux valeurs qu'il représente.

13. À quelle marque appartient ce slogan : «Il en faut de l’énergie pour être enfant»

Réponse : Nutella

Dans un slogan, on peut aussi faire le choix de s'adresser directement à sa cible. Dans ce slogan, Nutella s'adresse à sa première cible : les enfants.

14. À quelle marque appartient ce slogan : «La fête en mieux»

Réponse : Champomy

Vous l'avez deviné ce slogan pour Champomy ? Sans alcool la fête est plus folle !

15. À quelle marque appartient ce slogan : «What else ?»

Réponse : Nespresso

Impossible de passer à côté de ce slogan légendaire incarné par Georges Clooney.