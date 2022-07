Vidéo : ce commentateur sportif a été très ému de voir son fils devenir champion du monde du 1500 mètres

Un moment particulièrement forte en émotion s'est déroulé mardi aux Championnats du monde d'athlétisme. En effet, le speaker du stade Geoff Wightman a pu annoncer la victoire de son fils Jake aux 1500 mètres masculin.

Crédit : David J. Phillip/AP Images

La victoire de Jake Wightman a été un moment très important pour lui. Et pour cause, c'était la première médaille d'or de sa carrière, et elle a été remportée contre trois coureurs, à savoir Jakob Ingebrigtsen, Timothy Cheruiyot et Josh Kerr, qui défendaient leurs places sur le podium des Jeux olympiques de Tokyo il y a tout juste un an. Autant dire qu’au vu de la concurrence, il s’agit d’un véritable exploit.

Dans le dernier tour, Jake, qui était en milieu de peloton, s'est soudainement déplacé vers l'extérieur et a dépassé Ingebrigtsen. Lors d’un dernier coup d’accélérateur, il a finalement pris la première place et ne la plus lâché, remportant ainsi le premier titre mondial de l'Angleterre sur 1500 mètres depuis 1983. Pour cette performance XXL, un homme a eu la chance d’être aux premières loges : son père. Mieux encore, ce dernier n’est autre que le speaker du stade de Hayward Field dans l'Oregon, où a lieu la course.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. @JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb — Katharine Merry (@KatharineMerry) July 20, 2022

Dans la vidéo ci-dessous, on peut l’entendre dire : « ça va être serré, mais Jake Wightman gagne l'or ! » Selon Sean Ingle, journaliste sportif pour le célèbre média britannique The Guardian et présent sur place, Geoff s’est ensuite exclamé la voix remplie d’émotion : « c’est mon fils. Je l'entraîne. Et c'est le champion du monde. » L'ancienne olympienne et analyste de piste Katharine Merry a filmé la réaction de Geoff, ainsi que celle de sa femme, Susan, alors qu'ils célébraient la victoire.

Crédit : Ashley Landis / AP Images

Un course riche en émotions

Geoff est l'entraîneur de Jake depuis des années, et bien qu'il se soit préparé à l'éventualité d'annoncer la victoire de son fils, la force et la beauté de ce rêve de voir son fils devenir champion du monde l’ont clairement rattrapé. Peu de temps après l’arrivée, la famille a souhaité immortaliser ce moment en prenant une photo ensemble sur la piste. « C’était surréaliste de le voir gagner l'or.Je me disais : ‘je connais ce type. Il a un air familier’ » a déclaré Geoff.

