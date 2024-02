VIDÉO : gagnez 17 000 euros en faisant la plus grosse éclaboussure au championnat de... «bombe» dans l'eau

Et si vous tentiez de gagner plusieurs milliers d’euros en faisant une bombe dans l’eau ? C’est ce que propose ce tout nouveau championnat organisé en Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande a décidé d’organiser une compétition pas comme les autres : le championnat du monde de bombes dans l’eau. Si cette discipline peut surprendre, elle est pourtant très populaire dans le pays et porte un nom : le Manu. Cette méthode de plongeon est née en Nouvelle-Zélande il y a une trentaine d’années et est très répandue dans le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Z Manu World Champs (@manuworldchamps)

Au total, 5 000 concurrents vont participer à une série d’épreuves de qualification. Contrairement aux disciplines aquatiques traditionnelles, les participants devront faire le plus d'éclaboussures possibles en arrivant dans l'eau car ces dernières seront jugées selon leur volume et leur hauteur. Les juges porteront également une attention particulière au son produit à l’impact qui devra être “pur” selon Scott Rice, l’organisateur de l’événement.

Des bombes qui éclaboussent

Pour produire le plus d’éclaboussures possibles, cinq techniques de plongeon, qui portent un nom d’origine maorie, seront autorisées : Te Manu (la bombe V), Te Tepara (l’agrafe), Te Korira (le gorille), Te Poro Repo (le boulet de canon) et Te Kawhena (le cercueil). Pour participer, les candidats n’auront ni le droit de porter un accessoire, ni de courir avant le saut.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Z Manu World Champs (@manuworldchamps)

Parmi les participants, on retrouve Sean Fitzpatrick, ancien rugbyman des All Blacks et vainqueur de la Coupe du monde de rugby en 1987. Ce dimanche 25 février, le sportif a participé aux qualifications en sautant de deux plongeoirs de 3 et 5 mètres de haut.

“Pour faire le Manu, il faut bien plier les jambes et dès que vous avez le dos dans l’eau, essayer immédiatement de redresser votre corps pour obtenir le bon son. On m’a dit que c’était la manière de faire”, a-t-il expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Z Manu World Champs (@manuworldchamps)

Après les qualifications, la grande finale de ce championnat aura lieu le 9 mars prochain. Le gagnant pourra repartir avec la très belle somme de 30 000 dollars néo-zélandais, soit 17 150 euros.