Le premier championnat d'Europe du sexe va avoir lieu en Suède

Jeudi 8 juin, un événement improbable va être organisé en Suède puisque la ville de Göteborg va accueillir le tout premier championnat d’Europe du sexe.

Il y a quelques jours, le propriétaire d’un club de strip-tease a monté la toute première fédération de sexe sportif, en Suède. Selon le fondateur Dragan Bratic, le sexe devrait devenir un sport officiel. Convaincu de son idée, il en a même fait la demande officielle auprès de la Fédération suédoise des sports qui a rejeté sa proposition, la qualifiant de “bêtise”.

“Comme tout autre sport, obtenir les résultats souhaités dans le sexe nécessite un entraînement. Il est donc logique que les gens commencent également à concourir dans ce domaine”, a souligé Dragan Bratic.

Malgré ce refus, l’idée de Dragan Bratic a fait son chemin et a convaincu de nombreuses personnes puisque ce jeudi 8 mai, la ville suédoise de Göteborg accueillera la première édition du championnat européen du sexe.

Un championnat d’Europe du sexe

Pendant plusieurs semaines, les participants s’affronteront plusieurs heures par jour. Ils seront jugés d’après différents critères comme la séduction, l’alchimie dans le couple, leur compréhension du sexe, leur niveau d’endurance, le nombre d'orgasmes, leur apparence physique ainsi que d’autres attribus sexuels.

Selon Dragan Bratic, l’objectif de ce “sport” serait avant tout d’apporter du bonheur à son coéquipier. Ainsi, les candidats seront évalués sur ce point, la satisfaction de son partenaire étant la clé du succès. Les participants seront notés sur un total de 16 points par un jury… et un public. Les matchs dureront entre 45 minutes et une heure et seront retranscrits sur un site dédié.

Le consentement des candidats sera respecté car à chaque étape, les participants pourront choisir d’arrêter ou de continuer. Le grand gagnant sera quant à lui sacré Champion d’Europe de sexe.