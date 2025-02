VIDÉO. Le rappeur Rilès a couru pendant 24h d'affilée sur un tapis roulant... avec une scie circulaire derrière lui

Ce week-end, le rappeur Rilès a fait une performance spectaculaire : il a couru sur un tapis roulant sans s’arrêter pendant 24 heures. Derrière lui, trois lames de scie le forçaient à continuer sa course.

Certaines personnes, passionnées par la course, réalisent des exploits. C'est le cas de ce retraité de 81 ans qui a parcouru 117 km en 40h sans arrêter, mais aussi du rappeur Rilès, originaire de Rouen, qui a réalisé une véritable performance sportive et artistique ce week-end.

En effet, Rilès a couru pendant 24 heures d’affilées, sans s’arrêter, sur un tapis roulant, poursuivi par une scie circulaire. Cette performance impressionnante a été réalisée en public, dans une salle du 3ème arrondissement de Paris. Elle a été retransmise en direct et en intégralité sur la chaîne YouTube du rappeur.

Crédit photo : @vincentglad / X

Selon les personnes présentes sur place, Rilès courait entre 7 et 8 km/h. Pendant ces 24 heures, il s’est nourri et a bu un peu. Avec l’aide de son équipe, il a également réalisé quelques “pauses techniques”. Aucune distraction n’étaient présentes hormis les musiques du rappeur qui résonnaient dans la salle.

Un sens à ce défi

Rilès s’est lancé ce défi hors du commun pour promouvoir la sortie de son nouvel album intitulé “Survival Mode”. En courant devant une scie, Rilès a voulu faire passer un message et a souhaité représenter “la résilience mentale et physique face à l’adversité”, comme le précise France 3. Ainsi, il a voulu montrer que les pressions sociales et personnelles, représentées par la scie, nous poussent à avancer et à aller toujours plus loin “malgré la fatigue, la douleur et la peur”.

Le rappeur Rilès a réussi l’exploit de courir 24 heures sans s’arrêter, avec des scies en marche derrière lui. (@raplume) pic.twitter.com/HPnKo0kRn1 — Cerfia (@CerfiaFR) February 9, 2025

La course de Rilès s’est achevée ce dimanche 9 février à 12h10. Au total, près de 150 000 internautes étaient réunis sur YouTube pour regarder l’événement en direct. A la fin de sa course, Rilès a reçu de nombreux encouragements et félicitations. Un exploit qui a marqué les esprits.rilès