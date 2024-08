La rappeuse Bhad Bhabie déclare avoir gagné 1 million de dollars en seulement 6 heures sur OnlyFans

Bhad Bhabie, comme de nombreux créateurs de la plateforme, peut gagner jusqu’à plusieurs millions de dollars chaque mois. Et elle a dévoilé la somme colossale qu'elle a obtenue en quelques heures lors de son inscription.

La rappeuse Bhad Bhabie est une utilisatrice d’OnlyFans depuis qu’elle a 18 ans. Grâce à ses photos explicites sur la plateforme de contenus, la jeune femme a gagné beaucoup d’argent. Cette dernière ne s’en est jamais cachée et le répète à tout va. Peut-être car elle a grandi en faisant face à ce grandes difficultés financières.

Danielle Bregoli, de son vrai nom, s’était confiée sur ses débuts sur la sulfureuse plateforme : « Je n’y pensais pas vraiment [à l’argent, ndlr] à ce moment-là. Mais j’étais en fait fauchée avant de lancer OnlyFans. J'étais complètement fauchée. Ma mère contrôlait mon argent, donc elle faisait ce qu'elle voulait faire, et j'avais une limite de 500 $ sur ma carte ».

Mais comme elle vient de le confier à nouveau, tout s’est arrangé en quelques heures seulement. Ayant déjà un nom dans le domaine public grâce à ses activités de rappeuse, se faire connaître sur OnlyFans s’est avéré plus facile que prévu.

Le salaire mirobolant des créateurs de contenu sur OnlyFans

Crédit photo : @bhadbhabie/ Instagram

Comme le raconte Bhad Bhabie, six heures seulement après son inscription sur la plateforme, elle avait empoché 1 million de dollars. L’argent provient des frais d’abonnement, des messages et de pourboires. La jeune femme n’en a pas cru ses yeux, surtout quand elle s’est aperçue que l’argent continuait de couler à flot chaque mois. En un mois, Bhad Bhabie aurait gagné 18 millions de dollars.

Les sommes récoltées par la rappeuse sont très élevées. Par ailleurs, Bhad Bhabie n’est pas la seule à qui profite ce marketing sur OnlyFans. Ainsi, nombreux sont ceux qui parviennent à gagner beaucoup d’argent.

On peut par exemple citer le rappeur Tyga et ses 7,7 millions d’euros par mois, la rappeuse Cardi B et ses 9,25 millions d’euros par mois, l’actrice et chanteuse Bella Thorne et ses 10,8 millions d’euros par mois et enfin, la mannequin Blac Chyna, la créatrice qui gagne le plus d’argent sur la plateforme avec 19,6 millions d’euros par mois.