Voici l'animal qui vit le plus longtemps et ce n'est pas celui que vous croyez

Dans le règne animal, la longévité de certaines espèces peut être séculaire. Mais l’animal qui a l’espérance de vie la plus longue n’est pas forcément celui que vous pensiez.

Depuis 1950, les Français ont gagné 17 ans d’espérance de vie, ce qui semble beaucoup. Pourtant, à l’échelle de la vie sur Terre, l’espèce humaine reste bien loin des espèces à l’espérance de vie la plus longue. Officiellement, le record de longévité humaine appartient toujours à la Française Jeanne Louise Calment, qui a vécu 122 ans et 164 jours.

En moyenne, un humain en bonne santé vit entre 78 et 85 ans et rares sont les individus qui arrivent à dépasser les 100 ans. Chez d’autres espèces, l'espérance de vie peut atteindre plusieurs siècles, en fonction des conditions de vie, des spécificités génétiques ou de leur étonnante résistance à la maladie.

Crédit photo : iStock

Parmi les dix espèces animales à l’espérance de vie la plus longue, il n’y a quasiment que des animaux marins, à l’exception de la tortue des Seychelles. Cette dernière est l’animal terrestre à la longévité la plus longue, pouvant vivre jusqu’à 200 ans, leur moyenne d’espérance de vie étant de 150 ans. D’ailleurs, la tortue Jonathan, un mâle vivant sur l’île de Saint-Hélène, est actuellement le plus vieil animal terrestre du haut de ses 192 ans.

Un animal qui peut vivre jusqu'à 500 ans

Pour retrouver les animaux les plus anciens, il faut donc se pencher sur la vie sous-marine. Chez les poissons, l’esturgeon peut vivre jusqu’à 125 ans, l’anguille jusqu’à 155 ans et le requin du Groenland jusqu’à 270 ans. Parmi les mammifères marins, on retrouve l’orque qui peut vivre jusqu’à 100 ans tandis que la baleine boréale (ou baleine du Groenland) peut vivre jusqu’à 200 ans.

Crédit photo : iStock

Chez les crustacés, le homard est l’espèce la plus vieille puisqu’il peut vivre jusqu’à 140 ans. Cependant, on reste encore très loin de l’espérance de vie la plus longue. Pour trouver l’espèce en question, il faut regarder chez les coquillages ! Par exemple, la moule perlière peut vivre jusqu’à 280 ans.

Crédit photo : iStock

Mais on est encore très loin du compte ! En effet, la palme d’or de l’espèce animale jouissant de la longévité la plus longue est finalement… la palourde ! En comptant les stries de la coquille, il est possible de déterminer l’âge d’une palourde. Et le record de longévité du règne animal a été attribué à Ming, une palourde vivant au large de l’Islande, morte à l’âge de… 507 ans ! Et elle ne serait pas la seule à atteindre le cap des cinq siècles.