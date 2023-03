Voici le classement des 50 nationalités les plus séduisantes de la planète selon une récente étude

Mesdames et Messieurs : voici le classement des 50 nationalités les plus séduisantes du monde selon les internautes.

Une récente étude, réalisée par la marque de maillots de bain «Pour Moi», vient de dévoiler le classement des 50 nationalités les plus séduisantes de la planète.

Comme le rapporte le Daily Mail, cette liste a été établie à partir d’une analyse de milliers de messages postés sur le forum Reddit sur les pays les plus attractifs, avec les mots-clés suivants : «sexy», «beau», magnifique», «pays», «chaud». Un score a ensuite été attribué à chaque pays en fonction de ces données.

Mais ce n’est pas tout ! Un outil d’intelligence artificielle a été chargé de générer des images des différentes nationalités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est à couper le souffle.

L’Inde surpasse les autres pays

Les trois premières marches du podium sont occupées par l’Inde, les États-Unis et la Suède. Le Japon, le Canada et le Brésil complètent le classement. Le reste du top 10 comprend la France (septième position), l’Italie (huitième position), l’Ukraine (neuvième position) et le Danemark (dixième position).

Inde. Crédit Photo : Pour Moi

États-Unis. Crédit Photo : Pour Moi

Suède. Crédit Photo : Pour Moi

L’étude a également commandé deux classements supplémentaires : le top 10 nationalités féminines les plus attirantes et le top 10 des nationalités masculines les plus séduisantes. Le premier tableau est dominé par l’Inde, le Japon et la Suède, tandis que le second fait briller les Britanniques, les Américains et les Italiens.

Japon. Crédit Photo : Pour Moi

Canada. Crédit Photo : Pour Moi

France. Crédit Photo : Pour Moi

«Lorsqu'il s'agit des femmes les plus attirantes dans le monde, les Indiennes sont en tête de liste pour les utilisateurs de Reddit. (…) Il est facile de voir pourquoi ces femmes ont été couronnées les plus attirantes», a expliqué la marque au site d’information.

«En ce qui concerne les nationalités masculines les plus séduisantes, le Royaume-Uni arrive en tête de liste pour les utilisateurs en ligne qui se pâment devant le bel homme typiquement britannique auquel on pense dans les drames classiques comme Orgueil et préjugés».