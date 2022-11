Voici le classement emploi et logement des meilleures villes françaises où s'installer

Vous souhaitez changer d’air et déménager dans une nouvelle ville ? Ça tombe bien, la 4ème édition du baromètre « Emploi et logement : le classement des villes où s’installer » vient d’être publiée.

Crédit : Kloeg008 / iStock

À voir aussi

Chaque année pendant le mois de novembre, Meilleurtaux et le site de recherche d’emploi Meteojob s’associent pour noter les villes où il est préférable de s’installer en fonction du nombre de CDI par habitant, des prix de l’immobilier, du niveau de salaire médian, etc. Grâce au croisement de ces résultats, les experts des deux sites web ont créé un classement des 31 meilleures villes françaises.

Et à ce petit jeu-là, la commune qui se hisse sur la première marche du podium est… Orléans ! En effet, la ville offre notamment l’énorme atout de proposer 4,81 offres d’emploi en CDI pour 100 habitants, un record dans l’Hexagone. Mais ce n’est pas tout, les locaux peuvent également compter sur un marché immobilier très attractif en rapport avec le salaire médian, les taux d'intérêt et les prix des biens. Orléans est suivie par Mulhouse et Rouen. «Leur point commun, c’est d’être soit proche de Paris, soit relié à la capitale en TGV» explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Quelles villes dans le top 10 ?

Le top 10 est respectivement complété par Grenoble, Perpignan, Lille, Saint-Étienne, Metz, Aix-en-Provence et Lyon. Mais attention toutes les communes n’apparaissent pas dans le classement pour les mêmes raisons. Par exemple, à Perpignan, il n’est forcément évident de trouver un travail en CDI, en revanche l’immobilier y est particulier intéressant. A contrario, Lyon propose un grand nombre d’opportunités professionnelles, mais il y sera très compliqué voire impossible d’acheter un bien de plus de 30 mètres carrés dans un quartier coté avec le salaire médian.

Voici le palmarès complet :

1. Orléans

2. Mulhouse

3. Rouen

4. Grenoble

5. Perpignan

6. Lille

7. Saint-Étienne

8. Metz

9. Aix-en-Provence

10. Lyon

11. Bordeaux

12. Clermont-Ferrand

13. Rennes

14. Limoges

15. Nantes

16. Tours

17. Dijon

18. Le Mans

19. Caen

20. Besançon

21. Toulon

22. Angers

23. Toulouse

24. Nîmes

25. Strasbourg

26. Reims

27. Le Havre

28. Montpellier

29. Marseille

30. Nice

31. Paris