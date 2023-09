100 blagounettes courtes hilarantes

Cette compilation pétillante de 100 blagounettes vous garantit une pause parsemée de rires et de bonne humeur.

Blaguounettes sur les couples

Découvrez ces blagues courtes et blaguounettes qui explorent les situations amusantes et les quiproquos typiques des couples, pour un moment de détente et de sourires garanti.

Pourquoi les couples n’ont-ils jamais de dispute sur les maths ? Réponse : parce qu’ils font toujours des calculs à deux ! Quel est le fruit préféré des amoureux ? Réponse : la pomme d’Adam ! Pourquoi les couples en bateau n’ont-ils jamais de disputes ? Parce que l’homme et la femme voguent toujours dans le même sens ! Qu’est-ce qu’un couple marié ? Réponse : un engagement à long terme... pour ne jamais trouver de télécommande ! Pourquoi les couples de danseurs sont-ils toujours en bonne santé ? Réponse : parce que le mari et la femme ont le rythme dans la peau ! Femme, avec la moutarde qui monte facilement au nez, cherche homme-sandwich. Un couple en randonnée à la campagne. La femme : chéri, ce paysage me laisse sans voix ! Le mari : parfait, nous campons ici !

Une blague ou une blagounette sur les couples permet de rire des quiproquos incontournables se produisant dans une relation :

Un homme dit à sa femme : « Chérie, peux-tu me dire un mot qui me rendrait à la fois heureux et triste ? » Sa femme répond : « Bien sûr, le mot est 'oui'. » Pourquoi les couples sont-ils comme des élastiques ? Ils s’étirent quand les tensions augmentent, mais finissent toujours par revenir ensemble ! Pourquoi les couples ne peuvent-ils pas jouer aux échecs ? Réponse : parce qu’ils ne peuvent pas décider qui doit avancer en premier ! Quel est le plat préféré des couples ? Les spaghettis : ils finissent toujours par se rapprocher à la fin ! Le médecin sort de la chambre d’une patiente, se penche vers le mari et lui dit : -Il va vous falloir du courage! Le mari rétorque : pourquoi, elle est sauvée ? Le mariage enseigne la loyauté, la patience, la persévérance, l’humilité, l’épargne… et beaucoup d’autres choses qui vous sont inutiles si vous restez célibataire.

Une dernière blague et histoire drôle à propose des relations de couple :

Pourquoi les couples font-ils rarement des blagues sur les prises électriques ? Réponse : parce que les relations électriques ne sont jamais bonnes pour le courant amoureux !

Blaguounettes sur l’eau

Plongez dans l’humour rafraîchissant avec ces blagues sur l’eau, où les vagues de rire vont vous submerger.

Pourquoi l’eau ne peut-elle pas garder de secrets ? Réponse : parce qu’elle laisse toujours filtrer les informations ! Quelle est la boisson préférée des poissons ? L’eau courante ! Pourquoi l’eau minérale ne paie-t-elle jamais ses dettes ? Réponse : parce qu’elle est toujours à sec ! Comment appelez-vous une eau qui a arrêté de bouillir ? De l’eau à l’état de « repos » ! Pourquoi l’eau salée ne porte-t-elle jamais plainte ? Réponse : parce qu’elle a beaucoup de sel-contrôle ! Pourquoi un Belge court avec un seau d’eau autour de sa propriété ? Pour avoir de l’eau courante! Quelle est l’ironie pour un plombier ? De faire plonger sa propre entreprise!

Les blagounettes et les blagues sur l’eau sont une manière amusante de passer le temps pour les personnes qui aiment les plaisanteries simples et rafraîchissantes :

Qu’est-ce qu’un nuage a dit à l’autre nuage ? « Rencontrons-nous au-dessus de l’eau ! » Pourquoi les océans ne se disputent-ils jamais ? Parce qu’ils ont trop de profondeur pour ça ! Quel est le moyen le plus rapide de faire cuire de l’eau ? En lui parlant de tous les endroits où elle a voyagé ! Pourquoi l’eau était-elle si triste ? Parce qu’elle était dans le lac, mais elle voulait être dans le fleuve-cœur ! Pourquoi le mariage est semblable à une piscine ? Parce que tous les deux sont coûteux, nécessitent un entretien régulier et peuvent être dangereux en cas de mégarde. Qu’est-ce qu’une duche ? C’est une douche sans eau. Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide ? Une seule sinon, elle ne sera plus vide!

Une dernière blague et histoire drôle concernant l’eau :

Quelle est la différence entre une goutte d’eau et un musicien ? La goutte d’eau peut tomber sans faire de fausses notes !

Blagues sur les couleurs

Explorez un monde riche en humour avec ces blaguounettes amusantes sur les teintes et les nuances. Voici plus d’une histoire drôle pour apporter une touche d’humour à votre journée :

Pourquoi les hommes aiment-ils les voitures rouges ? Parce que ça les aide à passer inaperçus quand ils ont honte de demander leur chemin. Pourquoi le rouge est-il si confiant ? Réponse : parce qu’il est toujours en première position sur le drapeau ! Pourquoi le vert est-il si bon en mathématiques ? Réponse : parce qu’il a tendance à multiplier les opportunités ! Pourquoi le rouge est-il une couleur chaude ? Parce qu’elle est toujours dans l’action « incendie » ! Quel est le fruit le plus audacieux ? Réponse : la fraise, car elle porte toujours une robe rouge ! Qu’est-ce qui est blanc, noir et jaune ? Deux zèbres se disputant une banane. Quel est le comble pour un caméléon ? C’est d’en voir de toutes les couleurs!

Vous souhaitez davantage de blagues et blagounettes sur les couleurs ? En voici quelques-unes :

C’est l’histoire du bleu : pourquoi le bleu n’est-il jamais triste ? Parce qu’il a toujoursl’océan pour se consoler ! Pourquoi le sel ne se querelle-t-il jamais avec le sucre ? Parce qu’il préfère rester dans le blanc de la paix ! Pourquoi le yéti préfère-t-il les vêtements blancs ? Parce qu’il aime être assorti à son environnement glacial ! Pourquoi le blanc est-il le roi de la pop ? Réponse : parce qu’il estun fan de « Black or White » de Michael Jackson ! Quelle est la couleur la plus musicale ? La chartreuse, car il a toujours une note en réserve !

Blaguounettes sur la langue française

Plongez dans le monde des mots et des langues avec ces blagues pleines de malice, qui vous montreront que l’humour peut être tout aussi varié que les langues elles-mêmes.

Pourquoi les verbes sont-ils si fatigués en français ? Parce qu’ils sont toujours conjugués ! Pourquoi les accents ne vont-ils jamais à l’école ? Parce qu’ils sont déjà bien placés ! Comment appelle-t-on un dictionnaire qui n’est pas content ? Un mécontentaire ! Quelle est la lettre la plus polie ? Réponse : le « Q », car il est toujours suivi d’un « U » ! Quel est le comble pour un professeur de grammaire ? De faire une faute d’accord en plein discours sur les règles !

Si vous êtes à la recherche d’une bonne blague ou d’une blagounette à raconter à vos proches, en voici une petite sélection. D’ailleurs, en rassemblant chaque blague de votre choix, vous pourrez élaborer votre propre dictionnaire du rire :

Pourquoi les lettres se disputent-elles souvent ? Parce qu’elles ne peuvent pas rester dans l’ordre ! Pourquoi le « S » était-il triste ? Parce qu’il était au milieu de « U » et « I », et se sentait exclu ! Pourquoi le dictionnaire ne raconte-t-il jamais de blagues ? Parce qu’il a peur que les pages se séparent de rire ! Pourquoi les lettres ne vont-elles jamais en vacances ? Réponse : parce qu’elles préfèrent rester à leur place !

Une dernière blague courte ou histoire drôle à propos de la langue française :

Comment appelle-t-on un nom qui aime les voyelles ? Un nom-ade !

Blagues sur l’histoire

Voyagez dans le temps avec ces blagues et blaguounettes historiques, où les personnages du passé prennent vie pour vous faire sourire histoire après histoire.

Pourquoi les Égyptiens bâtissaient-ils des pyramides ? Parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de construire des rectangles à angles droits ! Savez-vous pourquoi Napoléon évitait toujours de jouer aux cartes avec des historiens ? Parce qu’ils avaient tendance à changer les règles du jeu en cours de partie ! Comment appelle-t-on un chevalier poltron ? Un « chevalier sans honneur » ! Un Français et un Anglais se trouvent devant une grande boîte. L’Anglais dit : « Regardez, nous avons inventé la boîte à paroles ! » Le Français répond : « Ah, c’est marrant, nous, on a inventé le téléphone. » Que se disent deux momies quand elles se rencontrent ? « Tu te souviens de moi ? On s’est croisé à l’âge de pierre ! »

Raconter une blague sur l’histoire fait partie des distractions qui amusent toujours les petits et les grands lorsque vous recevez chez vous.

Pourquoi les cours d’histoire sont-ils toujours calmes ? Parce que les élèves savent que l’histoire a tendance à se répéter, alors ils attendent patiemment ! Comment appelle-t-on quelqu’un qui prend toujours le train en marche lors d’une reconstitution historique ? Un « passager clandestin temporel » ! Pourquoi les pirates aimaient-ils tant les mathématiques ? Réponse : parce qu’ils adoraient le concept de « X marque le trésor » ! Comment appelle-t-on une personne qui a peur des révolutions historiques ? Un « révolution-phobe » ! Pourquoi l’ordinateur a-t-il échoué à l’examen d’histoire ? Parce qu’il avait trop de problèmes avec les dates !

Blaguounettes et blagues humoristiques

Partagez un moment de détente en famille ou entre amis avec ces blagues humoristiques qui promettent de vous faire éclater de rire à chaque ligne :

Pourquoi les mères sont-elles comme le soleil ? Parce qu’elles sont toujours là pour éclairer votre journée. Pourquoi le melon n’a-t-il pas pu s’inscrire à l’université ? Réponse : parce qu’il avait raté son « examelon » ! Quel est le comble pour un melon ? De se faire « croquer » d’amour ! Quel est le fruit le plus détendu ? Le melon, car il est toujours « cool » !

Une dernière blague et histoire drôle au sujet des médecins :

Une femme appelle son docteur et lui dit :

– Docteur ! docteur ! Il ne me reste plus que 59 secondes à vivre !

Puis, le docteur répond :

– Une minute, j’arrive !

Voici d’autres blagues ou blagounettes humoristiques à partager sans modération avec votre entourage :

Comment appelle-t-on un magicien qui a perdu sa magie ? Ian. Pourquoi les photographies détestent-elles le froid ? Réponse : parce qu’elles ont peur de se développer négativement. Pourquoi le melon a-t-il déménagé dans un quartier chic ? Réponse : parce qu’il voulait vivre la vie « en tranches » ! Pourquoi les vampires n’aiment-ils pas Facebook ? Parce qu’ils ont peur des morsures en ligne.

Blagues et blagounettes sur les enfants

La réflexion spontanée des enfants et leurs actions imprévisibles ont donné naissance à des histoires hilarantes qui résonneront chez les parents comme chez les plus jeunes.

Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas faire de café ? Parce qu’ils n’ont jamais la patience d’attendre. Pourquoi les écoliers sont-ils de si mauvais menteurs ? Parce qu’ils sont toujours censés être en classe. Quelle est la différence entre les enfants et les pirates ? Les pirates savent quand « arr ». Pourquoi les écoliers apportent-ils toujours un crayon à la plage ? Réponse : au cas où ils trouveraient du sable fin. Pourquoi les enfants des pompiers n’aiment-ils pas les gâteaux ? Parce qu’ils sont toujours trop cuits.

Lorsque vous recevez des invités, raconter une histoire drôle, une blague ou une blagounette sur un bébé ou à propos des enfants fait toujours sourire :

Pourquoi les enfants ont-ils tant d’énergie ? Parce qu’ils prennent toujours des pauses à l’école. Pourquoi les enfants adorent-ils les contes de fées ? Parce que ce sont les seules histoires où les parents écoutent. Comment appelle-t-on un petit vampire ? Réponse : un « comte » en apprentissage. Pourquoi les enfants sont-ils toujours si fatigués le 1er avril ? Parce qu’ils ont passé toute la nuit à compter les poissons dans leur lit.

Une dernière blague et histoire drôle sur les enfants :

Pourquoi les enfants aiment-ils jouer avec de la colle ? Parce qu’ils adorent s’en tenir aux choses.

Blagues sur les animaux

Découvrez des histoires drôles et des blagues ou blagounettes sur les animaux. Les comportements cocasses et les traits particuliers de nos amis à quatre pattes font rire. Si vous avez un chat, un lapin, une souris ou un chien, ces blagues vont vous plaire :

Pourquoi les lapins ne se battent-ils jamais ? Réponse : parce qu’ils ont peur de se faire peler ! Pourquoi le lapin n’est-il jamais en retard ? Parce qu’il sait toujours quand l’heure est « hare-ive » ! Pourquoi les chiens détestent-ils les ordinateurs ? Parce qu’ils ont peur du « souris ». Quel est le comble pour un chat ? D’avoir la chair de poule. Comment appelle-t-on un mouton ninja ? Réponse : un "baaa"rbare.

Le rire est l’une des meilleures astuces pour rester en bonne santé. Raconter une blague ou une blagounette sur les animaux permet d’égayer une journée, que ce soit à la maison, dans un ascenseur ou dans la voiture :

Pourquoi le chien a-t-il été renvoyé de l’école ? Parce qu’il a eu trop de problèmes de « mâche-mathématiques » ! Pourquoi la souris est-elle si bonne en informatique ? Parce qu’elle a été élevée sur un clavier ! Qu’est-ce qu’un chat dit lorsqu’il est choqué ? Réponse : « miaou dieu ! » Comment appelle-t-on un chien qui pratique la méditation ? Un « labrador zen » ! Comment appelle-t-on une souris qui peut chanter ? Une « souri-mélodique »

Blagues et blagounettes sur Toto

Vous êtes en quête d’une blagounette ? Embarquez pour une aventure drôle et espiègle avec ces blagues mettant en scène Toto, le petit farceur, et des situations hilarantes qui rappellent l’enfance.

Toto dit à sa maîtresse : « J’ai inventé une histoire et blaguounette sur le toit. » Sa maîtresse demande : « Vraiment ? Comment ça commence ? » Toto répond : « Toi d’abord ! » Toto demande à sa mère : « Maman, est-ce que je peux emprunter de l’argent ? » Sa mère demande : « Pourquoi mon fils ? » Toto répond : « Pour pouvoir le prêter à mon ami qui ne me le rend jamais. »

Découvrez plus d’histoires drôles avec Toto et son amour de la blagounette qui surprennent toujours son père et sa mère :

La maîtresse demande à Toto : « Si tu as un melon dans une main et sept dans l’autre, combien possèdes-tu ? » Toto répond : « Des mains énormes, madame. » Toto demande à sa maîtresse : « Madame, est-ce qu’un bébé est livré avec une garantie ? » La maîtresse répond étonnée : « Non, Toto, pourquoi cette question ? » Toto dit : « Parce que ma petite sœur est déjà tombée deux fois et je pense qu’elle a besoin d’un ajustement. » Toto dit à son père : « Papa, devine quoi ? J’ai eu 100 % à mon examen de vision ! » Son papa demande : « Vraiment ? C’est fantastique mon fils ! » Toto répond : « Oui, j’ai tout vu sur le papier. »

Lorsque Toto fait une blague ou une blagounette, il n’en finit plus de faire rire les enfants avec ses histoires drôles, surtout son père et sa mère :

Toto demande à sa maîtresse : « Madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n’ai pas fait ? » L’institutrice répond : « Bien sûr que non, Toto. » Toto dit : « Ah, tant mieux, parce que je n’ai pas fait mes devoirs hier. » Toto demande à son papa : « Papa, sais-tu quelle est la différence entre une blaguounette et l’histoire ? » Son père répond : « Non, quelle est la différence, mon fils ? » Toto dit : « Une blaguounette a un dénouement drôle, tandis qu’une histoire a un dénouement long... très long. » Toto dit à sa mère : « Maman, est-ce que je peux aller jouer dehors ? » Sa mère demande : « As-tu fini tes devoirs ? » Toto répond : « Bien sûr, maman, les devoirs sont finis... à la poubelle. » Toto demande à son père : « Papa, quel est le comble pour un électricien ? » Son papa répond : « Je ne sais pas mon fils, quel est le comble ? » Toto dit : « De prendre un courant d’air ! »

