Les blagues Carambar bientôt remplacées par des messages de prévention

C’est inédit : Carambar va remplacer certaines de ses blagues par des “bons tuyaux”, des messages de prévention transmis par des pompiers. Une opération de sensibilisation qui ne fera pas totalement disparaître les blagues des sachets.

Les Carambar sont célèbres pour leur goût sucré, mais aussi pour leurs blagues inscrites à l’intérieur des sachets. Si la marque est reconnue pour son humour, elle a récemment décidé de s’associer avec la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France (FNSPF) pour un sujet plus sérieux.

Carambar va sortir une nouvelle gamme de confiseries baptisée “Carahéros”. Pendant tout l’été, la marque va sensibiliser aux risques du quotidien comme les inondations, les incendies et les accidents domestiques, en partageant des messages de prévention des pompiers, qui remplaceront certaines blagues sur les sachets. En plus de cela, une nouvelle mascotte Carambar va apparaître, déguisée en pompier.

Crédit photo : Carambar / Facebook

Cette idée est née d’une discussion entre Marc Auclair, président de Carambar & Co, et Eric Brocardi, porte-parole de la FNSPF.

“On en est arrivé à parler de notre difficulté à trouver des moyens de faire passer nos messages de sensibilisation, et l’idée s’est vite imposée. On avait tout essayé, sauf de les faire littéralement ingurgiter !” a expliqué Eric Brocardi au Figaro.

Crédit photo : Carambar

Des messages de prévention chez Carambar

À la place des traditionnelles blagues Carambar, vous pourrez donc bientôt lire des messages de prévention, qui ont toutefois gardé l’humour de la marque. Ces phrases ont été rédigées par un groupe de travail de la fédération des pompiers qui comprenait une professeure des écoles pour s’assurer que les messages seraient “bien reçus et compris des enfants”. Selon des exemples rapportés par La Voix du Nord, en ouvrant un Carambar, vous pourrez bientôt lire : “Pour éviter un feu de forêt, emporte un cendrier de poche, c’est moins lourd qu’un extincteur !” ou encore “Un détecteur de fumée, quand il s’excite, c’est pas pour te féliciter de ton gratin !”

Crédit photo : Carambar / France

Si ces messages de prévention sont une nouveauté chez Carambar, pas de panique : les blagues traditionnelles ne disparaîtront pas pour autant !

“Il y a deux blagues par papillote, donc on s’est dit qu’on pouvait en remplacer une sur deux par ces messages de sensibilisation. Le sujet de la prévention passe beaucoup par les enfants, qui retiennent bien les messages et peuvent aussi en parler avec leurs parents”, a expliqué Marc Auclair, président de Carambar & Co, au Figaro.

Cette nouvelle gamme de Carambar se déclinera en trois saveurs : le caramel original, le cola et un nouveau goût "citron piquant". Les paquets de “Carahéros” seront vendus en supermarché, et il sera également possible d’acheter des Carambar à l’unité dans les boulangeries et chez les buralistes. L’opération devrait durer jusqu’en septembre et pourrait être prolongée. Enfin, un bus aux couleurs de Carambar sillonnera les routes de France cet été afin d’organiser des ateliers de prévention avec des pompiers pour apprendre les gestes qui sauvent.