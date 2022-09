Pour Halloween, les devantures des maisons se parent de jolies citrouilles transformées en lanternes. Voici 15 idées pour sculpter sa citrouille d’Halloween.

L’histoire de la citrouille d’Halloween

Jack'O Lantern

Halloween ! Cette fête folklorique qui nous vient tout droit du Royaume-Uni est devenue célèbre dans le monde entier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est énormément représentée dans les films et les séries américains que nous aimons regarder à la maison, sous la couette et avec un bol de pop-corn. Sont surtout représentés des enfants qui se déguisent en personnages fictifs venant tout droit de l’effrayant monde des morts. Aujourd’hui, elle est célébrée pratiquement dans tous les pays du monde. Il est clair que tout le monde aime se déguiser et se peindre le visage pour ensuite aller quémander des friandises dans le voisinage. Mais, s’il existe un accessoire indissociable de la fête d’Halloween, c’est vraisemblablement la citrouille lanterne. Néanmoins, savez-vous que la citrouille mascotte de la fête d’Halloween n’est apparue que dans la société moderne ?

En fait, Halloween n’est pas une fête récente. D’après les historiens, Halloween est une invention celte qui date de plus de 2000 ans. Les traditions veulent que la nuit du 31 octobre, les morts s'échappent de leur monde pour faire un tour du côté de celui des vivants. Et comme si n’est pas encore assez effrayant, ils se déguisent en monstres. « Halloween » vient du vieil anglais « AllHallow Even » signifiant « la veille de tous les saints », désignant la journée du 31 octobre, la Toussaint chrétienne.

Pendant la soirée d’Halloween, tout le monde se déguise, et tout le monde est effrayant. Et surtout, tout le monde se rue au marché pour acheter une citrouille qui, après un après-midi à être creusée et sculptée, deviendra une lanterne décorative devant la maison. Si Halloween est une fête vieille de deux millénaires, la citrouille d’Halloween n’est apparue qu’au XIXème siècle et provient d’un conte irlandais. Le visage de la citrouille représente Stingy Jack, un ivrogne puni par le diable pour s’être joué de lui. En hommage à ce personnage, la citrouille est appelée Jack’O Lantern, qui peut se traduire par « Jack la lanterne ».

La sculpture de la citrouille pour en faire une lanterne digne d’Halloween est un véritable art à part entière. Tout d’abord, il est nécessaire de choisir la bonne citrouille. Elle ne doit pas être trop mûre. La chair d’une citrouille trop mûre a tendance à s’affaisser sous le couteau utilisé pour la creuser. La citrouille doit également être de la bonne taille, en fonction du type de sculpture que vous souhaitez réaliser. Enfin, il est nécessaire de parfaitement creuser l’intérieur de la citrouille à l’aide d’une cuillère pour enlever tous les filaments et toutes les graines. S’il en reste, ils risquent de prendre feu à cause de la bougie posée à l’intérieur. Bien évidemment ni votre maison ni votre jardin ne risque de s’enflammer. Tout simplement, la citrouille risque de noircir et d’empester la fumée. À l'intérieur de la citrouille vidée, placez une bougie et installez votre décoration sur le palier de votre porte ou dans votre jardin. N’hésitez pas à en préparer plusieurs. Vous pouvez très bien disséminer vos différentes citrouilles partout dans la maison pour une déco d’Halloween à faire pâlir tout le voisinage. Toutefois, prévoyez tout de même plusieurs heures de sculpture. Fabriquer des Jack’O Lantern prend du temps.

15 idées pour sculpter sa citrouille d’Halloween

Citrouilles d’Halloween mises en scène Credit : IvanMikhaylov

Comme Halloween s’est énormément popularisée dans le monde entier, la sculpture de la citrouille a été adaptée en fonction des goûts, de l’imagination et du talent de tous ceux qui célèbrent cette fête. Cela a donné lieu à divers styles de sculpture, pour le plus grand plaisir des amateurs de décoration. Si vous manquez d’idées, en voici 15 pour vous aider à réaliser les plus beaux Jack’O Lantern de votre vie.

La traditionnelle Jack O'lantern

Citrouille Jack’O lantern en céramique Crédit : Petr Kratochvil

Pour réaliser la traiditionnelle citrouille "Jack O'Lantern"

Les étapes :

- Avec un couteau bien affûté, retirez le “chapeau” de la citrouille. Grattez l’intérieur pour retirer tout ce qu’elle contient.

- Une fois la citrouille vide, dessinez le visage de Jack sur la citrouille avec un feutre. Ce dessin vous servira de guide pour une sculpture en bonne et due forme.

- Faites des triangles pour les yeux et un petit triangle pour le nez. La traditionnelle citrouille lanterne représente un visage souriant et une bouche ouverte et édentée.

- Utilisez votre couteau pour découper des morceaux de la citrouille en suivant votre dessin guide.

- Lorsque tous les bouts de citrouille sont retirés, placez une bougie à l’intérieur. Optez pour une bougie de grande taille pour qu’elle ne se consume pas entièrement en une ou deux heures.

Astuce : Attendez d’avoir installé la citrouille et la bougie avant d’allumer cette dernière.

Le visage grimaçant

Citrouille avec le visage grima!ant. Halloween Crédit : Istock

Chaque étape pour ce type de sculpture est la même que pour le classique Jack’O Lantern. À la seule différence que le sourire est dessiné et sculpté dans le sens inverse, ce qui donne l’impression que la citrouille est fâchée. Pour un côté un peu plus effrayant, vous pouvez sculpter des sourcils froncés au-dessus des yeux.

La petite souris

Père et fille en train de sculpter une citrouille Crédit : evgenyatamanenko

Pour faire une souris, dessinez les oreilles rondes, deux petits ronds pour les yeux, le museau avec le nez à la pointe, et de petites moustaches, idéalement trois de chaque côté.

La tête de mort

Lanterne tête de mort Crédit : Kelly Taylor

Le crâne est le symbole représentant au mieux la mort. Il va sans dire qu’elle trouve parfaitement sa place sur une citrouille d’Halloween.

Les formes

Visages de citrouilles d’Halloween dans le noir Crédit : seamartini

Si vous souhaitez changer de style, vous pouvez opter pour des formes(carrés, triangles, cœurs, étoiles…). Réalisée parfaitement, la sculpture peut donner quelque chose d’original et de différent.

L’utilisation d’autres matériaux

Citrouille avec un chapeau Crédit : OlyaSolodenko

Il est possible d’utiliser d’autres matériaux pour une citrouille plus élaborée. Vous pouvez par exemple utiliser du fil pour coudre le sourire de Jack. Cela peut exacerber le côté effrayant de la citrouille. Vous pouvez également utiliser des clous pour représenter Hellraiser. Avec un chapeau, vous pouvez représenter FreddyKrueger.

Le hibou

Citrouille sous la forme d’un hibou Crédit : Minakryn Ruslan

Le hibou a beau avoir la symbolique de la sagesse, cet oiseau nocturne est très souvent assimilé aux sorcières. Pour faire un hibou, découpez deux grands morceaux ronds de la citrouille pour faire les yeux et un petit triangle inversé pour faire le bec. Simple et efficace.

La maison hantée

Citrouille d’Halloween dans une forêt Crédit : RomoloTavani

Pour ce style-là, il est préférable d’utiliser une courge allongée. Sculptez trois fenêtres en haut et une grande porte en bas. Une fois la bougie allumée, les portes et les fenêtres donneront l’impression de mener vers les flammes de l’enfer.

Le cyclope

Citrouille cyclope géant Crédit : IvanMikhaylov

Le cyclope est une créature mythique issue des légendes grecques et romaines. Il s’agit d’un géant à la dentition inquiétante et facilement reconnaissable par son œil unique. Pour représenter un cyclope, il faut dessiner un œil de grande taille et la pupille à l’intérieur. Lorsque vous sculptez, faites attention de ne pas découper l’œil entier, au risque de ne faire qu’un trou béant sur votre citrouille. Le blanc de l’œil doit impérativement être représenté. Pour cela, il faut faire attention à la profondeur à laquelle vous creusez.

Le clin d’œil

Clin d’œil drôle Crédit : Pexels

Le clin d’œil n’est pas forcément effrayant, mais comme il suffit de représenter un visage, il reste dans le thème. Pour faire l’œil fermé, creusez tout simplement un arc près de l’autre œil. Assurez-vous qu’il n’est ni trop fin, ni trop épais. Trop épais, l’arc pourrait prêter à confusion par rapport au fait qu’il soit ouvert ou non. Inversement, si l’arc est trop fin, la lumière émanant de la bougie risque de ne pas le traverser.

L’oeuvre d’art

Famille se préparant pour Halloween Crédit : Choreograph

En fonction de votre capacité à dessiner et à manier le couteau pour creuser une citrouille, il est possible de réaliser de véritables œuvres d’art. Sculpter ce type de citrouille lanterne n’est pas donné à tout le monde. Néanmoins, si vous avez assez de talent, vous pouvez représenter une scène, un dessin plus élaboré, voire un grand tableau de maître.

Le calavera

Jeune femme avec une lanterne d’Halloween Crédit : Marcos Elihu Castillo Ramirez

Les calaveras sont de petites poupées mexicaines représentant des squelettes. Ils sont considérés comme des représentations figuratives de la mort. Il s’agit en fait d’un crâne généralement orné de fleurs et de motifs propres à l’art sud-américain. La citrouille calavera requiert également des capacités particulières en termes de sculpture.

La sorcière

Visage effrayant sculpté dans une citrouille Crédit : Olga Sidelnikova

Pour faire une sorcière, déposez la citrouille différemment, de sorte que son pédoncule soit de face. Utilisez le pédoncule pour faire le nez crochu de la sorcière et sculptez le reste du visage autour. N’hésitez surtout pas à poser un chapeau pointu sur la citrouille pour parfaitement représenter la sorcière.

Les mises en scène

Des citrouilles sur une table en bois Crédit : RomoloTavani

Il est possible de créer des mises en scène en utilisant plusieurs citrouilles, de tailles différentes. Vous pouvez par exemple représenter toute famille de citrouilles avec le papa, la maman et les enfants. En fin de compte, tout dépend de votre imagination, ainsi que de vos talents de sculpteur. Vous pouvez très bien vous inspirer des différentes scènes de la vie quotidienne.

Les lettres

Lettre G sculpté dans une citrouille Crédit : natatravel

Vous pouvez faire passer des messages à travers les citrouilles lanternes. Au lieu de sculpter des motifs, des formes, ou un visage, sculptez des lettres. Encore une fois, le choix du message vous appartient. Voici une idée de message simple : sculptez un B sur une citrouille, un O sur une autre, et un O sur une dernière. Posez-les côte à côte pour former le mot « Boo », expression préférée des fantômes.