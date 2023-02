50 histoires drôles à raconter pour amuser la galerie

Que vous soyez en famille ou entre amis, le bonheur et la joie sont les mots d’ordre. Et pour détendre l’atmosphère, rien ne vaut une bonne dose d’humour. Voici 50 blagues drôles à raconter pour amuser la galerie.

Toujours bon de rire entre amis / Crédit : Istock

À voir aussi

Des blagues, on en connaît à la pelle. Certaines sont des classiques, existent même en série comme les blagues de Toto, les “Monsieur et Madame” ou les “Toc-toc”. Ces histoires drôles peuvent être de simples blagues courtes, des citations drôles d'humoristes à l’esprit fin, des questions (où la blague se trouve dans la réponse) et même toute une histoire absurde où la chute n’en est que plus drôle. Il peut aussi s'agir d'une image détournée comme les fameux mèmes qui inondent les réseaux sociaux, sur lesquelles on y trouve parfois des citations d'un livre de poche.



Bien souvent, dans la blague, les histoires et les citations drôles, c’est surtout l’art de raconter la blague qui la rend drôle. En effet, on connaît tous des personnes qui ont ce don de bien savoir raconter une blague, quand d’autres ne font que les gâcher. Pourtant, ce n’est pas faute de leur avoir offert un livre comme “L’humour pour les nuls” ou d’autres livres sur les blagues qui font mouche à coup sûr mieux que des offres en pierre.

Et dire qu’il suffisait juste de sortir le livre de sa poche, de tourner les pages à quelque occasion sans avoir peur de faire ses affaires, d'écorcher son image et réciter des citations qui vous aurait fait passer un drôle de moment. D'ailleurs, sur internet, vous trouverez des offres pour des livres d'occasion, sans trop de pages et une image de temps en temps, pour peaufiner votre humour, que ce soit en journée ou sous des cieux étoilés.

Blagues et histoires drôles en pagaille

Et puis également, le public est très important. Il y a certaines blagues qui vont faire rire des hommes et d’autres qui vont surtout faire rire les femmes. En effet, il est plus facile de rigoler des femmes avec les hommes, comme il est plus facile de rigoler des hommes auprès des femmes. Quand on partage une image du monde avec des gars ou des filles, il n'y aura peut-être pas la même interprétation de cette histoire qui peut faire rire ou faire peur.

D’autres histoires drôles vont l’être surtout auprès des enfants, tout aussi friands des livres d'images à chacune des pages, qui sont certainement le public facile, mais certaines blagues ne leur sont pas du tout destinées. Également, si vous êtes friand d’humour noir, pensez tout de même à ne pas heurter certaines sensibilités car il n’y a rien de pire qu’une blague qui blesse, même si vous n’en aviez pas l’intention.

Chacun ira toujours de ses citations d'une blague qu'il a entendu auparavant, ou alors ressortira les bon vieux classiques sortis d'un livre d'humour. Chaque occasion est bonne pour rire avec tout le monde, toute la semaine, que ce soit dans votre maison ou au travail, afin de garder de vous l'image d'un gars ou d'une femme qui adore l'humour.

Quelqu'un a lu une très bonne blague / Crédit : Istock

Voici 50 blagues, citations et histoires drôles à sortir en famille ou entre amis, histoire de passer un bon moment de détente et d’humour :



1.

Dimanche six heures du matin, l’homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse.

Il charge son VTT dans la voiture, et s’en va.

Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d’eau. Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez lui.

Il se déshabille sans faire de bruit, et se recouche doucement tout près de son épouse, et lui chuchote à l’oreille :

« Il pleut comme vache qui pisse »

Et elle, répond :

« Quand je pense que l’autre idiot est en train de pédaler… »



2.

Dans le désert du Névada, une touriste est tombée en panne d’essence. Pas une seule voiture en vue. Heureusement arrive un Indien à cheval qui s’arrête et lui dit :

- Montez derrière moi, je vais vous emmener à la prochaine station-service…

Et il repart avec elle au galop… Pendant tout le parcours, il crie : « Youpi ! Yahoo !»

Il la dépose à la station et s’éloigne en lançant des « Youpi ! Yahoo !» à tout vent.

- Il avait l’air drôlement joyeux l’Indien ! dit le pompiste à la touriste. Qu’est-ce que vous lui avez fait ?

- Je ne sais pas ! Rien du tout ! J’étais derrière lui sur le cheval, les bras passés autour de sa taille, et je me tenais au pommeau de sa selle

- Mais ma petite dame, vous ne savez pas que les Indiens montent toujours sans selle ?



3.

Une femme reçoit souvent son amant pendant que son mari est au travail.

Un jour, son fils de 8 ans se cache dans l’armoire pour voir ce que sa mère fait avec cet homme-là. Un moment plus tard, le mari rentre à l’improviste.

Paniquée, la femme cache son amant, dans la même armoire. Et c’est ainsi que l’amant et le fils font connaissance.

- le fils : fait sombre ici.

- l’amant : ouais c’est vrai

- le fils : j’ai un ballon de foot.

- l’homme : content pour toi.

- le fils : tu veux l’acheter ?

- l’homme : non merci.

- le fils : mon père est là dehors…

- l’homme : ok, combien ?

- le fils : 250 euros !

Quelques jours plus tard, le fils se retrouve à nouveau dans l’armoire en compagnie de l’amant de sa mère.

- le fils : fait sombre ici.

- l’homme : ouais c’est vrai.

- le fils : j’ai des super baskets…

- l’homme se rappelant la dernière fois, grimace : bon combien ?

- le fils : 500 euros !

Quelques jours plus tard, le père dit à son fils : Mets tes baskets et prends ton ballon, on va faire une partie.

- le fils : je peux pas, j’ai tout vendu.

- le père : pour combien ?

- le fils : 750 euros !

- le père : c’est inadmissible d’arnaquer les gens comme ça. Ces affaires n’ont jamais coûté ce prix là. Je t’amène à l’église pour te confesser.

Le père amène son fils à l’église, le pousse dans le confessionnal et ferme la porte.

- le fils : fait sombre ici.

- le curé : ah non !, maintenant tu arrêtes tes conneries !



4.

Un âne et un cheval broutent de l’herbe dans un pré, depuis près de trois heures.

Le cheval dit à l’âne :

- J’en ai marre de brouter, viens chez moi, je t’offre un coup à boire.

L’âne acquiesce et ils se rendent tout les deux chez le cheval. Arrivé chez ce dernier, l’âne remarque une multitude de trophées sur des étagères ainsi qu’un tableau représentant un cheval et un jockey brandissant une coupe.

L’âne demande au cheval :

- C’est toi sur le tableau ?

Le cheval répond :

- Oui, c’est quand j’ai remporté le grand prix d’Amérique il y a quelques années.

Impressionné, l’âne demande :

- Et toutes ces coupes ?

Le cheval répond fièrement :

- Ce sont les nombreux prix que j’ai remporté durant ma carrière.

L’après midi passe, et en partant l’âne propose au cheval de venir chez lui le lendemain, ce que le cheval accepte.

Le lendemain, l’âne cherche dans toutes les brocantes de la ville des coupes ou tableaux, histoire de se faire un peu mousser auprès de son ami le cheval. Mais il ne trouve rien, excepté un tableau de zèbre qu’il achète sur le champs. Une fois chez lui, il accroche le tableau dans l’entrée, bien en vue, pour que le cheval ne puisse pas le rater.

Le cheval tape à la porte. L’âne l’accueille :

- Entre mon ami ! bienvenu chez moi.

Évidemment, le cheval ne peut que remarquer cette immense toile de zèbre qui trône au milieu de l’entrée, et interpelle l’âne :

- Oh l’âne, ne me dit pas que c’est toi sur le tableau !

Et l’âne répond :

- Bien sûr que c’est moi, lorsque je jouais à la Juventus de Turin……



5.

Après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier avec sa petite amie.

Comme il n’est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe, il s’approche du curé et lui demande :

- Excusez moi mon père, je sais qu’il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande au prêtre qui a célébré le mariage, mais je ne sais pas ce que les gens donnent en général.

Le prêtre lui répond dans le creux de l’oreille :

- En général, c’est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée.

A ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, plonge la main dans sa poche et tend une pièce d’un euro au curé.

Le prêtre, compatissant, lui dit :

- Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie……



6.

Une femme vient de perdre son mari. A une amie qui lui rend visite, elle confie :

- François était merveilleux, il a pensé à tout. Il m’a laissé trois enveloppes à ouvrir après sa disparition.

Dans la première il y avait deux mille euros avec ce mot : pour la messe et les fleurs.

Dans la deuxième il y avait trois mille euros avec ce mot : Pour le cercueil en acajou.

Dans la troisième il y avait dix mille euros avec ce mot : Pour la pierre.

Elle tend la main vers son amie et lui montre sa bague :

- Qu’est-ce que tu penses du diamant ?



7.

C’est un couple de paysans qui fête ses 20 ans de mariage.

Le Jules dit à la Marie :

- Tu te souviens, il y a 20 ans, quand on a fait l’amour dans le champ et que tu t’agrippais à la barrière ? Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C’est qu’on refasse ça.

- D’accord, dit la Marie, et ils vont au champ.

Là, ils remettent ça passionnément. A la fin, le Jules dit à la Marie :

- Bon sang Marie, tu bouges encore plus qu’il y a 20 ans.

Elle lui répond :

- C’est que, il y a 20 ans, la barrière n’était pas électrifiée !!!



8.

Un jeune inspecteur des impôts est envoyé pour contrôler une synagogue.

Il pose des questions au rabbin :

- Que faites vous des restes de cire issus des bougies.

- Nous les collectons et les renvoyons à notre fournisseur. En fin d’année, celui-ci nous renvoie un paquet de bougies neuves.

- Et les miettes de bagels ?

- Pareil, nous les renvoyons à notre boulanger et il nous offre un paquet plein une fois par an.

Le jeune inspecteur se croyant malin, continue avec ses questions :

- Et les restes de la circoncision vous en faites quoi ?

- Pareil. Nous les renvoyons au centre des impôts et une fois par an ils nous envoient une tête de gland….



9.

C'est une blonde qui entre dans un bar. Elle approche le barman et timidement lui chuchote dans l'oreille : - Où sont vos toilettes ?

Le barman lui répond : - De l'autre côté.

Alors la blonde se déplace et lui chuchote dans l'autre oreille : - Où sont vos toilettes ?



10.

Une dame se promène dans un parc en compagnie de ses deux grands chiens.

En chemin elle rencontre un gamin ébahi devant la beauté de ses animaux.

- Tu veux caresser mes deux saint-Bernard ? demande la dame au gamin.

- Oh, oui madame, j’aimerai bien, mais je ne m’appelle pas Bernard !

Même au bureau, on peut rigoler entre collègues / Crédit : Istock



11.

C'est deux gars qui discutent, le premier dit :

- Si je couche avec ta femme on sera encore ami ?

- Non !

- Alors on sera ennemi ?

- Non !

- Alors on sera quoi ?

- On sera quitte !



12.

Une femme se regarde debout devant la glace. Elle dit à son époux:

" Je me trouve horrible à regarder, grasse et ridée... J'ai besoin d'un compliment"

Le mari répond : "Tu as une bonne vue".



13.

- Ça a marché ton flirt avec Jean-Louis ? demande une étudiante à une copine.

- Non il est vraiment trop timide, il en fini par être idiot !

- Comment ça ?

- Et bien hier nous sommes sortis ensemble et on s’est retrouvés seuls sur un banc… Après un long silence ,il m’a murmuré à l’oreille « Je t’aime » en posant une main sur mon genou. Pour l’encourager je lui est susurré « Plus haut »…. Alors il m’a hurlé à l’oreille « JE T’AIME ».



14.

Dans un avion en feu, il y a un intellectuel, un grand-père et son petit fils ainsi que le pilote… et seulement trois parachutes.

Le pilote en prend un et saute.

L’intellectuel aussi, en disant :

- Je suis l’être le plus intelligent de la planète, je dois sauver ma vie car le monde a besoin de moi !

Le vieil homme veut alors se sacrifier :

- Je suis vieux, fiston… et toi, tu as la vie devant toi… Prends le dernier parachute !

Mais le petit-fils rigole :

- Ne t’inquiète pas papy ! L’homme le plus intelligent de la planète vient de sauter avec mon sac à dos !



15.

En pleine cambrousse française, un gars en voiture passe devant une ferme au moment où le coq décide de traverser. Et ……Paf le coq, forcément.

Le conducteur, tout désolé, récupère le coq écrabouillé sur la route et va trouver le fermier pour « faire un geste ».

En trouvant le fermier dans la cour de ferme, il lui dit un peu nerveusement :

- J’ai tué votre coq … Permettez-moi de le remplacer !

Et le paysan lui répond :

- Allez-y… les poules sont là-bas derrière.



16.

Après une belle nuit d’amour, une jeune homme se tourne sur le côté et aperçoit la photo d’un autre homme sur la table de nuit. Bien sûr il est un peu inquiet.

- C’est ton mari ? demande t’il à sa jolie compagne.

- Mais non, idiot ! Lui répond-t-elle en se blottissant contre lui.

Son regard reste inexorablement attiré par cette photo alors il insiste :

- Ton petit ami alors ?

- Mais non ! pas du tout, dit-elle en lui mordillant l’oreille.

- Bon … Mais, alors c’est qui ?

Devant tant d’insistance elle finit par lui murmurer à l’oreille :

- C’était moi avant l’opération !



17.

C’est un homme qui rentre dans une animalerie pour chercher un animal de compagnie.

Il tourne en rond dans la boutique et d’un coup il voit un perroquet qui l’appelle en lui disant « hé viens par ici ».

L’homme approche du perroquet et lui dit :

- Mais tu parles toi ?

- Oui, je parle de tout, et aussi je parle en plusieurs langues .

D’un coup l’homme regarde le perroquet et il voit qu’il n’a pas de pattes alors il lui demande:

- Mais tu n’as pas de pattes ? Comment tu fais pour tenir sur ton perchoir ?

- Ben je suis né sans pattes je tiens avec mon petit zizi mais tu le vois pas il est caché par mes plumes.

- Très bien je t’achète, et j’espère que tu seras un bon compagnon.

Un mois passe sans problème avec le perroquet puis un soir en rentrant du travail, le perroquet l’appelle en lui disant doucement « pssssst viens voir ici »

L’homme rentre dans le salon et voit que le perchoir est vide alors il dit :

- Mais tu es où ?

- Là en dessous du canapé.

- Mais qu’est-ce que tu fais là ?

- Ecoute ce matin ta femme……

- Bah quoi ma femme ?

- Ben elle a laissé rentrer le facteur et elle était habillée en robe de nuit…..

- Et après ?

- Ben il l’a déshabillé puis il l’a allongé sur la table…..

- Et ensuite ????

- Il l’a embrassé sur tout le corps en partant du cou jusqu’à son entre-jambe…..

- ET APRÈS TU VAS ME DIRE ENFIN CE QU’IL Y A EU ???????????

- Après je sais pas j’ai commencé à bander et puis je suis tombé…



18.

Une maman réprimande son fils :

– La voisine t’offre gentiment un gâteau et toi, tout ce que tu trouves pour la remercier, c’est de lancer une pierre contre sa fenêtre et de lui casser un carreau.

– Mais, maman, ce n’est pas une pierre que j’ai jetée, c’est le gâteau !



19.

C’est en hiver. Dans la cour d’un établissement psychiatrique, les pensionnaires se promènent. Le chien du gardien qui gambade dans la cour, s’approche de l’un d’eux. Apeuré, celui- ci se baisse pour ramasser une pierre. Mais celle-ci reste collée au sol par la gelée. Alors, il s’enfuit vers la porte. Le gardien l’arrête :

– Où courez-vous comme ça ?

– Je m’en vais. C’est une maison de fous ici ! Les chiens sont en liberté mais on attache les pierres.



20.

Une femme appelle son mari :

- Chéri ?

- Ouais ! Qu’est-ce que tu me veux encore ?

- L’autre jour, j’ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s’appelait « L’art de devenir centenaire ». Qu’est ce que tu en as fait ?

- Je l’ai jeté !

- Tu as du culot, je voulais le lire ! Pourquoi l’as-tu jeté ?

- Parce que j’ai vu que ta mère commençait à le lire !



21.

Une femme est au lit avec son amant quand elle entend son mari arriver !

– Allons, lui dit-elle, vite, mets-toi debout là dans le coin.

Elle enduit prestement le corps de son amant d’huile et le saupoudre de talc et elle lui dit :

- Ne bouge pas jusqu’à ce que je te le dise. Tu es une statue ! J’ai vu la même chez les Durand.

Sur ce, le mari entre et demande à sa femme :

- Qu’est-ce que c’est ça ?

- Ça, c’est une statue; les Durand en ont mis une dans leur chambre, et ça m’a tellement plu que j’ai acheté la même.

Et il ne fut plus question de la statue.

A deux heures du matin elle dormait et son mari regardait encore la télé. Soudain, il se lève, va à la cuisine, prépare un sandwich, prend une boîte de bière et retourne dans la chambre. Là, il se dirige vers la statue et lui dit :

- Tiens, mange et bois quelque chose ! Moi, je suis resté bloqué deux jours comme un con, dans la chambre des Durand, même pas un verre d’eau !



22.

- Récite-moi le verbe marcher au présent.

Toto répond : - Je…marche…tu…marches…

Mais la maîtresse le presse. - Allez, plus vite Toto !

Ce à quoi il répond : - Euh…je cours euh…tu cours, il court…



23.

Un homme joue à la pétanque devant un asile de fous. Il lance une boule trop fort et celle-ci rentre dans l'établissement. Alors qu'ils lui courent après, les infirmiers l'arrêtent et lui demandent ce qu'il vient faire là. L'homme s’exclame :

- Je suis ma boule, je suis ma boule !

Il n'est jamais ressorti.



24.

Un homme va chez le médecin et se plaint d'avoir du mal à s'endormir. Au lieu de lui donner des médicaments, le médecin lui propose autre chose :

- Vous allez prendre chaque soir, au coucher, un verre de lait et un bain bien chaud, dit-il à son patient. Revenez me voir dans une semaine, nous ferons le point.

Une semaine s’écoule et l'homme revient :

- Avez-vous respecté ce que je vous ai prescrit ? lui demande le docteur.

- Pas de problème pour le verre de lait, dit l’homme, mais le bain… je n'arrive pas à tout boire !



25.

Deux singes discutent dans un laboratoire :

- Tu vois le type en blouse blanche là-bas ? Eh bien, j'ai réussi à le dresser. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte une banane.

L'humour père et fils / Crédit : Istock



26.

Trois amies veulent s’acheter des glaces et s’arrêtent chez le glacier. Les deux premières sont très jolies, mais la troisième est très moche. Le vendeur leur demande leurs prénoms :

- Moi, je m'appelle Rose, car lorsque je suis née, une feuille de rose est tombée dans mon berceau.

- Moi, je m'appelle Prune, car lorsque je suis née, une feuille de prunier est tombée dans mon berceau.

- Moi, c'est Poutrelle !



27.

Deux moustiques sont en train de discuter :

- Tu sais, explique le premier, en vrai, les hommes nous aiment bien.

- Ah, je pensais plutôt le contraire, dit l’autre.

- Si, si, je te jure. Hier soir, il y en a un qui a passé toute la nuit à m’applaudir !



28.

Un vieillard monte dans un wagon où il n’y a plus une seule place de libre. Juste devant lui, une mère de famille et ses cinq enfants occupent six places, mais aucun des gosses ne se lève.

Pour attirer l’attention, le vieux monsieur frappe à plusieurs reprise sur le sol avec sa canne, espérant que la dame finisse par demander à l’un de ses enfant de céder sa place.

Mais elle se contente de dire :

- Monsieur vous pourriez mettre un caoutchouc au bout de votre canne !

Et le vieux monsieur répond :

- Madame, si vous en aviez mis un au bout ce celle de votre mari, je serais assis !



29.

Deux collègues terminent leur déjeuner à la cantine.

Le premier, après avoir coupé une poire en deux, aligne les pépins sur la table. Son collègue lui demande pourquoi il fait cela.

- Tu ne sais pas que les pépins mangés à part rendent plus intelligent ? lui répond le premier.

- Tiens donc je peux essayer ?

- Ok ! Cela fait 4 euros le pépin. Comme il y a a huit, tu me dois 32 euros.

- Le type paie et mange les pépins. Soudain il lance :

- Quand même, tu me prends pour un idiot ! Pour 32 euros j’aurais pu m’acheter plusieurs kilos de poires !

- Tu vois, les pépins font déjà de l’effet.



30.

Pour quelles raisons les femmes mariées grossissent-elles alors que les femmes célibataires maigrissent ?

En fait c’est très simple :

- La célibataire va au frigo, n’y trouve rien d’intéressant et retourne au lit.

- La femme mariée va au lit, n’y trouve rien d’intéressant et retourne au frigo.



31.

C’est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la fromagerie.

Pourtant tout le monde sait dans le village que ce fermier ne possède que quelques vaches.

Alors comment fait-il?

Intrigués, les autres fermiers décident d’aller lui poser la question:

- Mais comment fais-tu pour obtenir tant de lait avec si peu de vaches ? C’est quoi ton truc ?

- Oh ! C’est tout simple…

- Je le savais ! Tu utilises des produits spéciaux.

- Mais non… où vas-tu chercher ces idées. Des produits spéciaux pour les vaches, mais non !

- Alors comment ?

- Bien c’est simple, le matin quand je vais traire mes vaches, pour les motiver je leur pose toujours la même question : « Alors mes petites ! Ce matin qu’est-ce que vous me donnez ? Du lait ou du steak ? »



32.

En prenant une marche devant un parc, je vois un ouvrier creusé un trou, puis un deuxième, un troisième et qui continue encore et encore... et plus loin un autre ouvrier qui rebouche les trous les uns après les autres... Intrigué, je lui demande ce qu'ils font ?

Il me dit, "D'habitude nous sommes trois pour faire ce travail. Mais celui qui plante les arbres est malade aujourd'hui"



33.

Deux jeunes fiancés sortent au restaurant pour le réveillon du nouvel an.

Au moment du désert le serveur dépose sur leur table deux morceaux de gâteaux un petit et un grand. La jeune fiancée dit à son amoureux :

- Vas-y sert toi

Il donne alors le petit morceau a sa fiancée et garde le gros pour lui.

- Franchement lui dit sa fiancée tu es pas mal impoli !

- Pourquoi ?

- Tu prends le gros morceau et tu me laisse le petit !

- Et toi qu’aurais-tu fait à ma place ?

- J’aurais pris le petit et je t’aurais donné le gros.

- Mais de quoi tu te plains alors ? Tu l’as eu ton petit morceaux !



34.

Au cours d’une réunion, le chef de service informa son équipe qu’il n’était pas suffisamment respecté… comme il se doit.

Le lendemain matin, il apporta une petite pancarte sur laquelle était inscrit : “Ici, c’est moi le chef !”

Il la plaça bien en évidence sur la porte de son bureau.

Quand il revint après le déjeuner, il trouva un post-it à côté de la pancarte où était écrit :

« Votre femme a téléphoné, elle veut récupérer sa pancarte. »



35.

Un homme va voir un médecin parce qu'il a des problèmes de mémoire :

- Docteur, s’il vous plaît, aidez-moi, j'ai des pertes de mémoire ! Que dois-je faire ?

Le docteur lui répond :

- Commencez par me payer tout de suite !



36.

Un couple arrive dans un hôtel.

Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au monsieur :

- Avez-vous besoin de quelque chose ?

- Non merci

- Et pour votre femme ?

- Ah vous faites bien de m’y faire penser ! Montez-moi une carte postale et un timbre.



37.

Deux amis discutent le lundi matin :

- T’en fais une tête !

- M’en parle pas ! Ma femme veut divorcer

- Qu’est-ce que tu lui as fait ?

- Mais rien, j’y comprends rien !

Figure-toi qu’hier soir, je sors du café du village, pour une fois pas trop tard, je file chez moi. En arrivant, ma femme m’accueille, habillée seulement de sous-vêtements très sexy et elle tenait deux petites cordes en velours…

Elle me dit : « Attache-moi, et tu pourras faire tout ce que tu veux après… »

… Donc, je l’ai attachée… Et je suis retourné au bar prendre une bière avec mes potes…



38.

C’est un mécanicien, un physicien et un informaticien qui ont chacun une voiture. Aucun des trois n’arrive à démarrer.

Le mécanicien démonte tout le moteur, vérifie et nettoie toutes les pièces, remonte le tout et démarre.

Le physicien refait tous les calculs de résistance de matériaux, de thermodynamique, d’allumage, etc., trouve l’erreur et démarre.

L’informaticien sort de la voiture, ferme la portière, l’ouvre, rentre dans la voiture et essaye à nouveau de démarrer.



39.

La maîtresse demande à Toto :

- À quel temps est la phrase suivante : “Il pleuvait fort ce jour-là”.

Toto répond :

- Un sale temps, madame !

Est-ce que vous connaissez l'histoire du chien attaché à une pierre qui regarde les cieux étoilés ? Il a peur que ses affaires s'échappent !

Un couple qui partage le même humour / Crédit : Istock



40.

Un jeune père discute avec son collègue :

- " Mon fils marche depuis quatre mois ".

- " Oh là là, il doit être loin maintenant. "



41.

Un type dit à son copain :

- Chaque fois que je m’engueule avec ma femme, elle devient historique !

- Tu veux dire hystérique !

- Non, historique ! Elle se souvient de tout ce que j’ai fait de travers… du jour… et de l’heure.



42.

Une blonde est avec son copain dans une voiture garée à l’abri des regards indiscrets.

Ils s’embrassent tendrement et langoureusement quand le garçon lui propose :

- Tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ?

La blonde fait la moue, et refuse l’invitation.

Le garçon, courtois, ne brusque pas les choses.

Les 2 amoureux repartent de plus belle dans des embrassades sans fin…

Au bout de quelque temps, le garçon réitère sa proposition :

- Tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ?

La blonde ne semble décidément pas d’accord.

Le garçon reste dubitatif, car tout se passe bien et il ne comprend pas les motifs de son refus.

Il lui demande :

- Mais pourquoi ne veux-tu pas aller sur la banquette arrière?

La blonde lui répond :

- Parce que je préfère rester avec toi !!!



43.

Le directeur d’un asile de fous a deux perroquets : un rouge et un vert.

Un jour, ils s’échappent et vont se percher dans un arbre.

Le directeur demande si un des patients peut grimper dans l’arbre. Un fou se présente, monte dans l’arbre et ramène le perroquet rouge… Ensuite, il va s’asseoir.

Le directeur lui demande pourquoi il ne va pas chercher le perroquet vert.

Le fou lui répond :

- Comme il n’est pas mûr, je l’ai laissé sur l’arbre !



44.

L’ouvreuse du cinéma met en garde le couple qui est venu à la séance avec son bébé :

- Si l’enfant pleure, vous devrez quitter la salle. Bien sûr, on vous remboursera !

Une demi-heure après le début du film, le mari se penche vers sa femme :

- Qu’en penses-tu ?

- Ce film est archinul !

- T’as raison, secoue donc le petit.



45.

Un jour de solde :

- Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures plus tôt, pour pouvoir aller faire du shopping avec ma femme ?

- Il n’en est pas question !

- Merci, Chef. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber.



46.

Une superbe jeune femme sort de chez le fleuriste avec un magnifique bouquet de roses.

Un monsieur s’approche et lui dit :

- Mademoiselle, vous ne pouvez savoir à quel point j’aimerais être à la place de vos roses.

- Ah bon mais pourquoi monsieur?

- Mais pour être dans vos bras, voyons !

- Ah mais ne vous y fiez pas, aussitôt à la maison, je leur coupe la queue.



47.

Un homme a été cambriolé.

Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le voleur et le convoque.

L'homme, immédiatement, demande au policier :

- Puis-je parler au voleur ?

- Pour lui dire quoi ?

- Ecoutez, monsieur l'inspecteur, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin sans réveiller ma femme. S'il m'explique comment il a fait, je retire ma plainte !...



48.

Heureuse, l'institutrice annonce fièrement à sa classe :

- Comme vous le savez, je vais bientôt me marier... et la cigogne m'apportera un joli bébé. Alors je vous inviterai tous chez moi à venir le voir et je vous offrirai un bon goûter.

Mais qu'est-ce que vous chuchotez là-bas dans le fond ?

- Ben, mademoiselle, je disais à mon copain que si vous alliez vous marier bientôt, il faudrait peut être que l'on vous mette au courant à propos des cigognes....



49.

Deux amoureux se promènent dans la campagne.

Ils arrivent devant un champ fraîchement moissonné, parsemé de meules de foin, et le garçon entraîne sa compagne à l’abri de l’une d’entre elles .

Dix minutes plus tard, alors qu’ils sont en train de faire l’amour, un officier surgit dans le champ en criant :

- Rassemblement ! L’exercice de camouflage est terminé !

Et toutes les meules de foin s’en vont .



50.

En visite dans un musée, Toto bouscule un vase qui tombe par terre et se casse en mille morceaux. Le directeur arrive et s’emporte :

- Tu te rends compte ?! Tu viens de casser une pièce vieille de 900 ans !

- Ah ? Ouf, j’ai eu peur, je croyais qu’elle était neuve !

C'est Toto qui va dans un bar et sort un livre de sa poche pour montrer une image et proposer plusieurs offres à des gars qui sortent du travail. Plutôt fou pour les affaires, Pierre et son ami discutent toute la semaine autour d'un verre à propos de leur chef et son coeur de pierre qui fait peur à tout le monde comme un chien et un docteur qui font peur aux enfants. Personne ne croira que cette histoire est une blague.