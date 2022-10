50 messages d'anniversaires pour être original

La fête d’anniversaire est l’occasion d’envoyer un doux message à la personne concernée. Si certains se contentent du traditionnel texte “Joyeux anniversaire” ou “Bon anniversaire” qu’on envoie facilement par SMS ou par mail, d’autres recherchent l’originalité pour écrire des messages plus personnels sur des cartes de vœux. Découvrez nos 50 idées de messages d’anniversaires à copier sur votre carte de célébration.

"Joyeux anniversaire !" Un anniversaire est une journée très spéciale pour chaque personne sur cette Terre. C’est la fête la plus attendue et la plus joyeuse de l’année. Qui n’a jamais fêté son anniversaire autour d’un goûter avec ses amis et amies à l’école primaire ? Célébrer son anniversaire autour d’un verre avec ses collègues ? Fêter son anniversaire autour d’un bon repas en famille ? Ou encore faire une grosse fête avec ses amis et amies les plus proches ? Il existe de multiples façons pour chaque personne de célébrer cette date si chère à notre cœur.

Une journée d’anniversaire se caractérise par une fête mémorable, une ambiance remplie de joie, de bonheur et de chaleur grâce aux douces attentions de nos amis et notre famille, mais aussi par de nombreux cadeaux. Mais cette journée est également synonyme de cartes de vœux, de messages, de SMS ou encore de mail d’anniversaire. L’homme ou la femme qui est célébré(e) ce jour-là, attend de recevoir ce message, ce SMS ou ce mail marqué par l’amour, l’amitié, la sincérité, le bonheur, la joie ou encore l’humour.

Pourquoi écrire un message d’anniversaire original ?

Certaines personnes vont envoyer de courts messages pour le ou la principal(e) intéressé(e). On pense notamment au court message du genre : Joyeux anniversaire ! Bon anniversaire ! Happy Birthday! HB!

Pour changer de ces messages trop traditionnels que l’on va copier sans cesse sur les cartes de vœux d’anniversaire, pourquoi ne pas chercher l’originalité ? Pour votre amie, votre femme, votre homme, votre collègue ou encore vos parents, donnez un petit côté original à votre texte d’anniversaire. L’occasion de marquer le coup et de toucher en plein cœur la personne célébrée. Vous pourrez être certain(e) qu’il ou elle s’en rappellera.

Messages d’anniversaire originaux : des exemples et modèles à l’infini

Pour vous aider à trouver les mots les plus originaux, nous vous avons déniché des exemples à écrire et à copier sur vos futurs messages et futures cartes de vœux. Dans cet article, nous vous proposons non pas 1 mais 50 exemples de messages d’anniversaire alliant amour, humour, sincérité, santé, joie ou encore amitié. Vous aurez l’embarras du choix entre toutes ces citations, tous ces modèles et tous ces textes qui feront, à coup sûr, sourire voire pleurer n’importe quelle personne le jour de son anniversaire !

Jeune adulte, enfant, collègue, membre de la famille, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ! Démarrons sans plus attendre la lecture des 50 idées de messages d’anniversaire originaux.

Un anniversaire, ça se fête - © iStock

50 idées de messages d’anniversaire

Message d’anniversaire 1 - Je te souhaite tout… mais en mieux !

Texte d’anniversaire 2 - Bon anniversaire ! Le plus beau cadeau que tu puisses avoir est de réussir à souffler toutes ces bougies en une seule fois... J'espère donc que la vie te donnera ce cadeau !

Citation d’anniversaire 3 - Les bougies d'anniversaire sont une métaphore de la vie. La vie est courte mais lumineuse, comme elles ! Il convient donc de vivre sa vie à fond et de profiter de chaque instant ! Je te souhaite un bel anniversaire rayonnant.

Message d'anniversaire 4 - Une année de plus pour démarrer cette journée... Heureusement que le poids des ans ne se voit pas sur toi ! Joyeux anniversaire l'ami !

Texte d’anniversaire 5 - Dans la vie de tous les jours, il n'est pas évident de rappeler à quelqu'un la façon dont il est important dans notre vie. Ton anniversaire est une occasion à saisir pour te dire que tu es une personne chère à mon cœur ! Bon anniversaire.

Citation d’anniversaire 6 - Je souhaite un anniversaire agréable et chaleureux à la personne la plus étonnante que je connaisse. Tu peux illuminer une pièce rien qu'avec ton sourire. Où serais-je si je ne t'avais pas connu ? Bon anniversaire...et je te souhaite tout le meilleur qui va avec !

Message d'anniversaire 7 - C'est le rôle d'un ami de te rappeler les moments importants : je te rappelle donc aujourd'hui que tu as un an de plus ! Joyeux anniversaire !

Texte d’anniversaire 8 - Que le meilleur de ton passé soit le pire de ton avenir ! Bon anniversaire !

Citation d’anniversaire 9 - La vie ne se mesure pas par le nombre d'années...mais par le nombre d'aventures et d'histoires que vous pouvez raconter ! Bon anniversaire.

Message d’anniversaire 10 - Des messages pour te mettre des étincelles dans les yeux. Des cadeaux pour te surprendre. Un gâteau pour contenter ta gourmandise. Des bougies pour éclairer ta journée. Un souhait pour qu'il devienne réalité. Un anniversaire parfait s'annonce !

Texte d’anniversaire 11 - Un anniversaire n'est pas un chiffre en plus. Un anniversaire est une chance de fêter une personne qui nous est chère et de lui dire combien nous l'aimons. Je te souhaite une très belle journée d'anniversaire !

Citation d’anniversaire 12 - Je n’aurais que 2 mots à te dire...mais 2 mots qui me viennent du fond du coeur : « Bon anniversaire » !

Message d’anniversaire 13 - Aujourd'hui tu vas lire des centaines de messages d'anniversaire ! Mais je suis fier que tu sois en train de lire le mien ! Alors Bon anniversaire !

Texte d’anniversaire 14 - Je te souhaite un anniversaire sublime avec beaucoup de joie et d'amour. En restant positif et motivé, les rêves trouvent toujours le moyen de se concrétiser.

Citation d’anniversaire 15 - J'ai quelques « petites » choses à te souhaiter pour ton anniversaire...Une fête énorme comme ton cœur. Des cadeaux aussi nombreux que les gens qui t'aiment. Des bougies qui illuminent tes yeux. Un gâteau aussi beau que toi. Un bon anniversaire et une belle année à venir !

Message d’anniversaire 16 - Souffle tous tes soucis lorsque tu souffleras tes bougies. Croque un morceau de gâteau comme si tu croquais un morceau de bonheur ! Bon anniversaire !

Texte d’anniversaire 17 - Souhaiter un joyeux anniversaire est beaucoup trop classique...Je te souhaite plutôt un incroyable, étonnant, extraordinaire, merveilleux anniversaire !

Citation d’anniversaire 18 - Prendre un an c'est devenir plus vieux...mais aussi plus beau, plus sage, plus intelligent et surtout plus vivant et plus heureux de vivre ! Bon anniversaire.

Message d’anniversaire 19 - Joyeux anniversaire. Comme il ne vient qu'une fois par an, je compte sur toi pour le rendre mémorable…

Texte d’anniversaire 20 - J'ai un petit message pour toi ! Aujourd'hui c'est la fête ! Un jour où on danse, chante, partage et où on remercie les personnes que l'on aime ! Profite de cette belle journée ! Bon anniversaire !

Citation d’anniversaire 21 - On sait que l’on vieillit lorsque l’on reçoit une carte écrite en très gros caractères… JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Message d’anniversaire 22 - Aujourd’hui c’est ton anniversaire et cela me rappelle une douce citation de François Cavanna : « Même les plus cons ont leur jour de gloire, leur anniversaire »

Texte d’anniversaire 23 - En cette douloureuse et sportive épreuve du « souffler de bougie supplémentaire », tu peux compter sur moi pour te soutenir. En plus d’être ton plus grand supporter, je propose de devenir ton entraîneur personnel pour la discipline du « lever de coupe pour fêter ça ». A la tienne et joyeux anniversaire ! »

Citation d’anniversaire 24 - En ce jour spécial qui est aujourd’hui, le jour de ta naissance, je me réjouis de savoir que tu passeras une journée merveilleuse et inoubliable. Une journée remplie de bonheur, de sourire, de cadeaux et de bonne humeur. Même si je ne pourrais pas être présent à cette fête, je t’envoie mes plus sincères souhaits de bonheur et de gaité ! Bon anniversaire !

Message d’anniversaire 25 - En ce jour si fabuleux de ta vie, je te souhaite de te régaler de bonheur ! Le menu sera donc composé d’une pincée de folie, d’un assaisonnement de gaité, d’un grain d’émotion et dessert d’amour. Profite bien de ton plus beau jour de l’année, avec tous mes meilleurs vœux pour toi.Joyeux anniversaire pour l’être spécial que tu es et surtout ne perds jamais ta joie de vivre.

Envoyer des messages d'anniversaire originaux à ses proches - © iStock

Texte d’anniversaire 26 - Je vous souhaite de la bonne santé, de la bonne humeur, du bonheur incroyable, un amour passionné mutuel pour votre anniversaire. Laissez tout dans votre vie être le meilleur !

Citation d’anniversaire 27 - Que ta force ne soit jamais épuisée, patience et sagesse ne finissent pas, mon cher, bon anniversaire. Donne l’exemple à tout le monde !

Message d’anniversaire 28 - Félicitations pour ton anniversaire ! Tout le meilleur à toi ! Que tes rêves deviennent réalité !

Texte d’anniversaire 29 - Que cette nouvelle bougie de plus, t’apporte encore plus de joie et de bonheur que l’année précédente, plus de paix et de santé. Plus de liberté face aux préoccupations journalières et plus de temps pour profiter de doux moments de calme et de sérénité.

Citation d’anniversaire 30 - Joyeux anniversaire ! Laisse ta vie être remplie d’agréables surprises et de cadeaux du destin !

Message d’anniversaire 31 - Joyeux anniversaire. De tout mon cœur aujourd’hui, je te souhaite un grand bonheur humain, beaucoup de joie, un océan d’amour et de tendresse.

Texte d’anniversaire 32 - Que tous tes rêves et tes désirs se réalisent aujourd’hui, c’est ton anniversaire ! Tout le meilleur pour toi !

Citation d’anniversaire 33 - Ton amitié est comparable à un câlin, elle m'apporte du réconfort et du bonheur.Que ton anniversaire soit aussi spécial que toi.

Message d’anniversaire 34 - Cher garçon d’anniversaire, n’oublie pas que tu n’as pas été envoyé dans ce monde par hasard, alors nous te souhaitons d’accomplir ton destin !

Texte d’anniversaire 35 - Bonne apparition dans ce monde ! Vivez de manière à ne jamais regretter un instant. Utilisez toutes les chances de faire quelque chose de bien et d’agréable.

Citation d’anniversaire 36 - L’âge n’a d’importance que si les années sont bien vécues, et je sais que je peux compter sur toi pour en profiter ! Amuses-toi, profites de la vie comme tu sais si bien le faire, avec toute la gourmandise d’un gros gâteau que tu savoureras bientôt ! Bon anniversaire !

Message d’anniversaire 37 - Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, tu as toujours été là pour moi. Je n’aurais jamais rêvé avoir une amie telle que toi ! Joyeux anniversaire !

Texte d’anniversaire 38 - Avec toi, le travail n’est jamais une corvée ! Merci pour ton enthousiasme et ta bonne humeur ! Joyeux anniversaire !

Citation d’anniversaire 39 - Je voulais t’offrir un cadeau génial et inspirant pour ton anniversaire et puis je me suis rappelé(e) que tu m’avais déjà moi ! Bon anniversaire !

Message d’anniversaire 40 - Bon anniversaire ! J’espère que cette journée sera remplie de soleil, d’arc-en-ciel, d’amour et de fous rires. Je t’envoie tous mes voeux pour ce jour si spécial.

Texte d’anniversaire 41 - On commence à s’apercevoir que l’on vieillit quand le poids des bougies dépasse celui du gâteau. Bon anniversaire !

Citation d’anniversaire 42 - Toi tu es comme le vin. Tu te bonifies avec l’âge. Joyeux anniversaire !

Message d’anniversaire 43 - La quarantaine, c’est un moyen âge : l’âge moyen, l’empire du milieu. Joyeux anniversaire !

Texte d’anniversaire 44 - Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Joyeux anniversaire !

Citation d’anniversaire 45 - La recette de « L'année à venir parfaite »

1 / 3 d'amour

1 / 3 de richesse

1 / 3 de santé

3 grosses poignées de bonne humeur

Un bol entier rempli de...bol

Un soupçon de curiosité

Une grosse pincée d'optimisme

Saupoudrez le tout de gentillesse

Lorsque le tout est bien amalgamé

Faîtes mijoter le tout à feu très doux jusqu'à l'année prochaine.

Message d’anniversaire 46 - Joyeux anniversaire à toi aujourd’hui ! Je te souhaite toujours d’être à l’honneur. Je te souhaite de réaliser tout ce dont tu rêves.

Texte d’anniversaire 47 - Profite de la vie, laisse-la être brillante et amusante avec toi, des journées sans soucis apporteront le bonheur et les finances seront un ajout agréable à la vie. Bon anniversaire !

Citation d’anniversaire 48 - Tout le meilleur pour toi: beaucoup de bonbons, de fruits, de balles, de bouquets et de jouets ! C’est ton anniversaire aujourd’hui. Que tout soit amusant et heureux pour toi !

Message d’anniversaire 49 - Que les jours n’apportent que des joies et que les nuits – des contes magiques. Que les amis soient fidèles à toi et que la compagnie soit pleine d’âme. Joyeux anniversaire !

Texte d’anniversaire 50 - Laisse l’atmosphère de sincérité et de bonne volonté toujours flotter dans les airs. Bonne fête d’anniversaire !

Des messages d'anniversaire pour faire plaisir à ses proches - © iStock

Écrire le bon message d’anniversaire

Comme vous venez de le voir, les exemples de textes pour les cartes de vœux d’anniversaire ne manquent pas. Notre sélection ne propose que 50 citations, mais sachez qu’il en existe un nombre infini. Libre à vous de copier ou d'écrire l’un de ces exemples dans votre prochaine carte de vœux. Vous pouvez également vous inspirer de ces textes pour écrire votre propre message d’anniversaire.

Si vous êtes en retard pour fêter l’anniversaire de la personne concernée, n’hésitez pas à piocher parmi nos idées. L’originalité du message envoyé par SMS, par mail ou sur une carte de voeux, lui fera oublier que vous êtes en retard.