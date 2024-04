Elle invite sans le faire exprès 487 personnes au premier anniversaire de sa petite fille

Une mère de famille américaine a vécu ce que l'on appelle un grand moment de solitude suite à une bévue de sa part. Détails.

Quand on est parents, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de mou. Et qui dit fatigue dit bien souvent incident.

L'épuisement peut, il est vrai, nous faire commettre quelques petites bourdes heureusement sans conséquences. Certaines sont toutefois plus drôles que d'autres et méritent d'être racontées.

Celle vécue par exemple par une certaine Emily King vaut le détour.

Crédit photo : DR

Elle invite par erreur 487 personnes à la fête d'anniversaire de sa fille, âgée d'un an

Cette mère de famille américaine a ainsi malencontreusement invité... 487 personnes à la fête d'anniversaire de sa fille, à cause d'une erreur de manipulation.

Une bévue qu'elle a racontée dans une vidéo virale publiée sur TikTok.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Dans cette séquence, Emily explique qu'elle préparait la liste des personnes à inviter à l'occasion du premier anniversaire de sa petite Ivy, âgée de 1 an, lorsqu'elle s'est souvenue qu'un site internet pouvait lui faciliter la tâche.

Celui-ci permet notamment d'importer directement les coordonnées de certaines personnes pour leur envoyer une invitation électronique, sans avoir à le faire manuellement. Ni une, ni deux Emily - qui est enseignante, a donc choisi la facilité. Ayant déjà organisé des événements avec cette application par le passé, elle a cliqué sur l'option « importer des invités de fêtes précédentes » pour gagner du temps.

Mais alors qu'elle croyait pouvoir sélectionner dans un deuxième temps seulement quelques personnes provenant de ces listes antérieures, l'application a tout simplement pris l'ensemble de ses contacts, soit... 487 personnes, qui ont été prévenues par mail et par SMS.

Lorsqu'elle s'est aperçue de sa bévue, il était déjà trop tard.

« J'ai accédé à la page d'invitation (...) qui indiquait "Premier anniversaire d'Ivy", puis, en bas de page, "Invités" : 487'... et je ne savais plus où me mettre (...) J'ai commencé à regarder la liste et j'ai constaté qu'il s'agissait de toutes les personnes que j'avais enregistrées dans mon téléphone... et de toutes les personnes à qui j'avais envoyé des courriels dans le cadre de mon travail », a ainsi raconté la mère de famille dans l'émission Good Morning America.

Inutile de vous préciser qu'outre ses collègues, de nombreuses personnes qu'elle connaît à peine ont été invitées par erreur. Parmi ces dernières, on peut citer un ancien « rencard », rencontré dans un bar, un vieux voisin ou encore une femme avec laquelle elle avait eu un accrochage en voiture.

Crédit photo : DR

Sa petite mésaventure n'étant pas si grave, elle n'a pas eu d'incidence sur la petite fête organisée pour Ivy, ni sur les relations de la mère de famille. En revanche, la société qui détient le site internet a tenu à répondre à Émily, suite à sa vidéo, et a même créé une nouvelle option qu'elle a baptisée « Emily Hotfix » (le « correctif Emily »), afin d'éviter que ce genre de bévue ne se reproduise à l'avenir.

Emily King a voulu raconter cette histoire car elle était, selon elle, « trop drôle pour ne pas être partagée ».

Difficile de lui donner tort.