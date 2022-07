16 idées cadeaux pour une femme de 30 ans

Une jeune femme de votre entourage s’apprête à faire une fête pour ses 30 ans et vous ne savez pas quoi lui offrir ? On a composé pour vous une wishlist de 16 idées cadeaux pour vous aider à trouver le cadeau original.

C’est une date importante à ne surtout pas oublier. On est sûr que vous connaissez une jeune femme dans votre entourage qui va bientôt passer le cap de la trentaine. Fêter ses 30 ans est un événement important pour chaque personne qui entre dans cette nouvelle décennie synonyme de nouveaux projets, de début de vie de famille ou encore de profiter de la vie. On connaît tous une femme de notre entourage, compagne, sœur, cousine, maman ou encore amie qui se retrouve dans cette nouvelle étape de la vie. Et comme chaque femme est exceptionnelle, on veut que leur fête soit exceptionnelle. Et qui dit fête exceptionnelle, dit cadeau exceptionnel. Car oui, une fête d’anniversaire sans cadeau, n’est pas une fête réussie.

Si certains d’entre vous ont déjà en tête leurs idées de cadeaux pour cette jeune femme, d’autres sont toujours en pleine réflexion. Vous ne savez pas quoi lui acheter ? Vous n’arrivez pas à choisir une boutique en ligne en particulier ? Vous hésitez entre un cadeau personnalisé comme un tee shirt à message ou un produit plus original et qui correspondra à ses goûts ? Si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations, pas de panique, nous allons vous aider à trouver le produit original et idéal pour cette jeune femme. Et pour vous venir en aide, nous vous proposons une très belle sélection de cadeaux en tout genre.

Dans cet article spécial sélection cadeaux pour une jeune femme de 30 ans, nous avons fait le tour de tous les produits personnalisés ou non, disponibles sur Amazon, Nature et découverte, Etsy et autre boutique en ligne. Après une longue recherche, nous vous avons réalisé une sélection de 16 idées de cadeaux à acheter sans attendre. Du coffret de vin, à la box de produits de beauté, en passant par des fleurs éternelles, une affiche à personnaliser, un atelier de cuisine ou encore un atelier création de parfum, vous aurez l’embarras du choix. Et il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies et tous les types de budget. On préfère vous prévenir, vous risquez d’avoir plusieurs coups de cœur dans cette liste. Démarrons sans plus attendre cette sélection shopping spéciale 30 ans.

Des cadeaux personnalisés pour les 30 ans - © iStock

Les 16 idées cadeaux spéciale 30 ans

1. L’adoption d’une vigne et son coffret de bouteilles de vin au prix de 159.60 euros

C’est une idée cadeau originale qui ravira les papilles de toutes les férues de vin. Pour célébrer ses 30 ans comme il se doit, offrez lui l’adoption de vignes grâce à Cuvée Privée. Si vous connaissez déjà ses goûts, choisissez votre producteur coup de cœur. Tous les trois mois, elle recevra un coffret avec sa propre cuvée personnalisée à son nom. En plus de la bouteille personnalisée, le coffret comprend : une bouteille de vin surprise pour découvrir une autre cuvée du domaine, un courrier du vigneron pour un suivi de l’évolution de ses parcelles, une invitation au domaine pour deux personnes et une adhésion au Club Cuvée Privée.

2. Une box de vin au prix de 19.90 euros

Avis à toutes les femmes amatrices de vin. Pourquoi ne pas lui offrir cette box Mon Petit Ballon qui lui permettra de recevoir deux bouteilles de vin chaque mois, sélectionnées avec amour par Jean-Michel Deluc, ancien Chef Sommelier du Ritz. Un cadeau personnalisé qui offre la possibilité de découvrir de nouveaux produits. Et une bonne occasion pour vous de venir trinquer avec la jeune trentenaire pendant toute son année dans cette nouvelle décennie.

3. Un coffret DIY de cosmétiques bio au prix de 44.85 euros

Une idée cadeau parfaite pour toutes les amoureuses de soins naturels. Si votre femme, amie, cousine ou soeur est écolo et veut confectionner elle-même ses propres produits cosmétiques, offrez-lui ce coffret DIY de Nature et découverte. En plus de tous les ingrédients nécessaires à la confection d’un déodorant, d’un shampooing et d’un démaquillant solide, le kit se compose d’un mini-fouet en inox, d’un moule à savon en silicone, d’un verre doseur et d’un carnet de recettes détaillées.

4. Un atelier de cuisine sur l’art du chocolat au prix de 95 euros

Avis à toutes les gourmandes ! Ce bon cadeau s’adresse à l’amoureuse de chocolat qu’est la personne célébrée. Pour lui faire plaisir, offrez-vous un cours de cuisine sur le chocolat d’une durée de deux heures. L’occasion pour elle d’en apprendre davantage sur ce produit très consommé et réconfortant, mais aussi de créer ses propres tablettes de chocolat personnalisées. Le tout, à Paris.

5. Un coffret cadeau instant cocooning au prix de 51.90 euros

Prendre soin de soi. On connaît toutes et tous une femme de notre entourage qui adore prendre soin d’elle. Si la personne célébrée est fan de soins et de cosmétiques, ce coffret de produits à base d’ingrédients naturels est fait pour elle. La sélection comprend : un lait pour le corps, une huile de massage relaxante, un savon à froid exfoliant et de l’huile de Ximenia pour les cheveux. Moment de détente et de bien-être garanti !

6. Une thé box au prix de 27.90 euros

Si dans les habitudes culinaires de la jeune femme dont vous allez célébrer l’anniversaire, le thé est omniprésent, offrez-lui une thé box. Que vous lui preniez un abonnement mensuel ou annuel, elle recevra à chaque fois une jolie boîte au contenu gourmand : 30 dégustations de thé de toutes marques, des douceurs, un cahier de saveurs avec des recettes et des bons plans et de nombreuses surprises. Le coffret de cuisine gourmand qui réveillera les papilles.

7. Une bougie bijou My Jolie Candle au prix de 34.90 euros

Parfumer sa maison et obtenir un nouveau bijou. Voilà ce que propose la célèbre marque de bougie My Jolie Candle. C’est le cadeau idéal pour toutes les jeunes femmes qui aiment se sentir bien chez elles et qui raffolent de bijoux. Lorsque la cire fond et que le parfum de cette bougie s’est diffusé dans tout son logement, elle découvre un bijou fait main. Le plus de cette innovation gagnante ? Le choix du bijou. Si vous connaissez déjà ses goûts, vous pouvez lui choisir un bijou qui lui correspond parfaitement. Ou, vous pouvez laisser le hasard choisir pour vous. Idem pour le parfum de cette bougie unique.

8. Une boîte de fleurs éternelles au prix de 66.90 euros

On le sait, les fleurs sont toujours très appréciées. Si les bouquets de fleurs subliment votre maison mais malheureusement, sur un temps précis, certains fleuristes ont développé une nouvelle innovation qui permet de les conserver à vie : les fleurs éternelles. Et les plus connues sont les roses éternelles. À la fois chic et romantique, Interflora propose une boîte de roses éternelles d’un rouge sublime, dans une boîte en forme de cœur. Un cadeau idéal pour marquer l’anniversaire de votre chérie et qu’elle conservera toute sa vie.

C’est le type de cadeau qui fait toujours rigoler et qui peut s’offrir à un homme ou à une femme. Plutôt que de partir sur un mug ou un t-shirt personnalisés avec humour et qui resteront au fond du placard, choisissez plutôt ce faux plateau de sushis trouvé sur Amazon. Car oui, ce sont bien des chaussettes qui sont dans cette boîte. C’est le cadeau rigolo qui fait sourire. En plus, la livraison est gratuite, ce serait dommage de rater ça.

10. Un atelier pour créer son propre parfum au prix de 72.17 euros

Si cette jeune trentenaire adore le parfum, pourquoi ne pas lui offrir ce cadeau original : une Smart box pour participer à un atelier création d’un parfum personnalisé à Paris. Une expérience unique qu’offre à nouveau Smart box et qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.

11. Une imprimante photo pour smartphone au prix de 98.90 euros

Si la jeune femme dont c’est la fête est connue pour faire beaucoup de photos, c’est le cadeau idéal. Cette imprimante photo HP trouvée sur Amazon permet de personnaliser ses photos. On peut choisir les filtres, les bordures, les autocollants, etc. Une solution pratique pour imprimer des photos de ses réseaux sociaux ou dans la pellicule de son smartphone. Résultat immédiat et facile d’utilisation. En plus, la livraison est gratuite sur Amazon.

12. Une lampe personnalisée multi-fonctions au prix de 129 euros

C’est un cadeau pour le moins original. Cette lampe fait à la fois enceinte connectée et seau à glace, en plus de sa fonction d’éclairage. Vous n'aurez qu'à connecter votre smartphone à l'enceinte pour mettre une ambiance de folie à votre fête et d'ajouter des bouteilles de vin ou de champagne dans le seau pour les conserver au frais. Une lampe à la fonction originale qui peut plaire à la jeune femme dont c’est l’anniversaire. Ce serait l’occasion de tester ses différentes fonctionnalités non ?

13. Un atelier pour créer son sac à main en cuir au prix de 95 euros

Toujours dans la catégorie cadeau original, pourquoi ne pas lui offrir un atelier de maroquinerie. Grâce au savoir-faire des différents artisans, la jeune trentenaire apprendra à confectionner son propre sac à main en cuir, une ceinture ou n’importe quel autre accessoire en cuir. Des ateliers de 2 à 3 heures sont disponibles à la réservation. Une chose est sûre, ce sac à main sera pour le moins original et personnel.

14. Une box de livre personnalisée au prix de 23.90 euros

Si la jeune femme que vous célébrez adore dévorer des livres, c’est le cadeau parfait. Après vous avoir proposé une smart box, un coffret beauté et une thé box, voici la box livre. Dans cette box lecture, vous trouverez un livre au format poche ou grand format, avec de jolis cadeaux personnalisés.

15. Une affiche à personnaliser au prix de 16.12 euros

Si votre meilleure amie s’apprête à fêter ses 30 ans, c’est l’occasion de lui faire un cadeau original qu’elle gardera toute sa vie. Et pour créer ce cadeau original et unique, rendez-vous sur Etsy, la plateforme des créateurs. Pourquoi ne pas marquer le coup de son anniversaire en lui offrant cette belle affiche à personnaliser : personnage, tenues, écriture, couleurs, libre à vous de faire les choix qui correspondent le plus à votre meilleure amie. On est persuadés que ce cadeau lui fera verser une petite larme et qu’elle n’hésitera pas à l’afficher dans son logement pour le voir tous les jours. Et si l’on en croit les avis laissés sur Etsy, ce cadeau rencontre un franc succès.

16. Une affiche sur la carte du ciel à personnaliser au prix de 49 euros

Dans la catégorie cadeau original, en voici un autre : une affiche représentant la carte du ciel et ses étoiles. Mais attention, pas une simple carte du ciel étoilé, mais bien votre propre ciel étoilé. Pour cela rien de plus simple : il suffit de choisir la date et le lieu de votre choix, d’ajouter un message personnel, de choisir la couleur et le tour est joué. Un cadeau original qui ne tardera pas à être affiché dans le logement de la trentenaire. Et d’après les avis sur le site Internet, c’est une idée de cadeau qui plaît énormément.

30 ans, l’occasion d’offrir des cadeaux personnalisés

L’anniversaire est l’une des journées de fête les plus attendues. Si la jeune trentenaire qui s’apprête à être la reine du jour ne vous a pas donné de wishlist sur ses envies de cadeaux ou d’idée précise, on espère que cette sélection de cadeaux personnalisée ou à personnaliser vous aura donné des idées. Du parfum personnalisé, au coffret de vin, en passant par le bouquet de fleurs éternelles, le cours de cuisine, l’affiche à personnaliser ou la box beauté, vous avez le choix ! Et pour certains produits, la livraison est gratuite et plutôt rapide. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Bien sûr nous aurions pu vous proposer une sélection encore plus détaillée avec d’autres produits à personnaliser comme un livre photo, un tee shirt personnalisé avec la date de son anniversaire, un coussin à personnaliser ou un coffret cadeau rempli de gourmandises. Avec la sélection que nous venons de vous proposer, vous aurez le choix pour de futurs cadeaux : cadeau de Noël, cadeau d’anniversaire ou cadeau pour votre maman à l’occasion de sa fête. Et bonne nouvelle, si cette sélection vous a plu, sachez que la rédaction de Démotivateur a rédigé d’autres sélections cadeaux consacrées à différents moments festifs de notre vie.

De notre côté, on a déjà repéré quelques cadeaux favoris dans cette sélection pour tout type de budget : l’atelier création de parfum personnalisé, l’affiche à personnaliser, le coffret de vin et l’imprimante photo. Et vous, pour quels cadeaux allez-vous craquer pour l’anniversaire de la jeune trentenaire ?