1,817 milliard de dollars : un Américain remporte le jackpot lors du tirage de Noël

Aux Etats-Unis, un homme a remporté le jackpot de 1,817 milliard de dollars lors du tirage de Noël du Powerball. Il s’agit du deuxième plus gros gain de l’histoire de cette loterie américaine.

En Europe, nous avons l’Euromillions et aux Etats-Unis, il y a le Powerball, véritable institution américaine des jeux de loterie. Ce mercredi 24 décembre, lors du traditionnel tirage de Noël, un habitant de l’Arkansas a vu sa vie basculer en apprenant qu’il avait gagné le jackpot.

Une somme de 1,817 milliard de dollars, qui représente tout simplement le deuxième plus gros gain de l’histoire du Powerball, derrière les 2,04 milliards remportés en novembre 2022.

Cette somme, équivalente à 1,543 milliard d’euros, a été gagnée par un chanceux qui a coché les 5 bons numéros : 4, 25, 31, 52, 59 et la Powerball rouge 19. Il s’agit naturellement d’un gain record pour l’année 2025.

Crédit photo : iStock

C’est en Arkansas que le ticket gagnant a été enregistré, sans que l’on sache pour le moment la ville exacte. Ce n’est que la deuxième fois que l'État, autrefois gouverné par Bill Clinton, décroche le jackpot, après un premier succès en 2010. Le montant était alors bien moindre puisqu’il n’était « que » de 25 millions de dollars.

Deux options pour toucher son gain

Le vainqueur a désormais un choix des plus cornéliens qui se présente à lui, pour savoir comment il va toucher son gain. Contrairement aux jeux de loterie en France (Loto, EuroMillions…), les gains aux États-Unis sont disponibles sous deux formes : soit un paiement cash immédiat mais largement inférieur à la somme totale gagnée, soit un paiement annuel pendant 29 ans, jusqu’à obtenir la totalité du jackpot.

Crédit photo : iStock

Il ou elle doit ainsi se décider entre un gain direct de 834,9 millions de dollars (709 millions d’euros) avant impôts, ou un paiement immédiat de 27,3 millions de dollars (23,2 millions d’euros), suivi de 29 paiements annuels qui augmenteront de 5 % chaque année, pour arriver à la somme totale remportée. Un bon retour sur investissement, puisqu’un ticket ne coûte que 2 dollars.

Au niveau national, huit billets disposaient de la bonne combinaison de 5 numéros, le « Match 5 ». Ils ont été vendus en Californie, dans l’Indiana, au Michigan, à New York (2 tickets), en Ohio, en Pennsylvanie et en Virginie. Chaque détenteur d’un billet remporte un prix fixe d’un million de dollars, à l’exception de celui en Californie, où le montant est déterminé en fonction des ventes et du nombre de gagnants. Le tirage a également permis à 114 chanceux de remporter 50 000 dollars et 31 repartent avec 100 000 dollars.