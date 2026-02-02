Elle rembourse la totalité du prêt étudiant de sa petite sœur, qui fond en larmes en apprenant la nouvelle

Mattie Westbrouck, une influenceuse américaine, a utilisé ses revenus pour rembourser les dettes étudiantes de sa petite sœur, qui a fondu en larmes en apprenant la nouvelle.

Les études supérieures peuvent coûter très cher aux États-Unis. Certains étudiants n’ont pas d’autre choix que de contracter un prêt pour aller à l’université.

Crédit Photo : iStock

Mattie Vanhonsebrouck en sait quelque chose ! Cette créatrice de contenu originaire de Los Angeles (États-Unis) a vu sa petite sœur Hannah s’endetter pour poursuivre ses études.

Face à cette situation, la jeune femme de 25 ans a décidé de lui rembourser ses dettes d’un montant de 30 000 dollars (environ 25 180 euros), rapporte le magazine People.

Elle rembourse le prêt étudiant de sa sœur

Dans les colonnes de nos confrères, Mattie explique qu’elle préparait cette surprise en secret depuis des mois. Elle a annoncé la bonne nouvelle à sa cadette le matin de Noël. Un doux moment qui a été immortalisé en vidéo par leur mère.

Sur ces images émouvantes, on voit l’aînée offrir à sœur un présent en apparence ordinaire.

« J'attendais ce moment depuis si longtemps que j'avais du mal à y croire quand c'est arrivé », raconte l’influenceuse auprès du média américaine.

En ouvrant l’enveloppe, censée contenir une carte cadeau, Hannah est tombée des nues en découvrant le nombre 30 000 $ inscrit dessus. Mattie lui explique alors qu’elle a remboursé l’intégralité de son prêt étudiant.

@westbrouck You could tell she wasn’t expecting that one 🎁 thank you as always for allowing me to be able to continue to support my family. I am eternally grateful. ♬ Lampaui - Lelampa

Sous le choc, la jeune fille de 21 ans fond en larmes et prend sa grande sœur dans les bras.

« Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pleure. Elle est plutôt réservée sur ce point », confie la créatrice de contenu.

Son geste généreux fait fondre la toile

Diffusée sur le réseau social TikTok, la vidéo est devenue virale, cumulant près de neuf millions de vues, 1,4 million de mentions « j’aime » et 2450 commentaires.

Dans la section commentaires, nombreux sont les internautes qui félicitent Mattie pour son acte de générosité.

Une personne a écrit :

« Tu es fantastique ! ».

Une autre a commenté :

« C'est le cadeau le plus touchant qu'un étudiant puisse recevoir ! ».

Une troisième a indiqué :

« Voilà pourquoi Mattie est mon influenceuse préférée ».

Crédit Photo : Mattie Vanhonsebrouck / TikTok

De son côté, Mattie espère que son geste remettra en question les idées reçues sur les influenceurs.

« J'espère que les gens comprendront que, même si les influenceurs des réseaux sociaux sont souvent perçus comme des personnes qui ne pensent qu'à leur propre richesse, beaucoup d'entre eux ont aussi des proches à charge et doivent les soutenir financièrement », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :