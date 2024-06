À 110 ans, il dévoile le secret de sa longévité

Vincent Dransfield est âgé de 110 ans. Aujourd’hui, il dévoile le secret de sa longévité et notamment la boisson qu’il consomme tous les matins sans exception.

Vivre le plus longtemps possible est le rêve de nombreuses personnes. Vincent Dransfield, un homme originaire des États-Unis, a accompli ce rêve. Cet ancien chef des pompiers volontaires du New Jersey est aujourd’hui âgé de 110 ans.

Sept fois arrière-grand-père, ce centenaire fait preuve d’une longévité exceptionnelle, d’autant plus qu’il vit seul dans sa maison de trois étages et sans assistance. En plus de cela, Vincent prépare lui-même ses repas. Comment fait-il ? Réponse.

Crédit photo : iStock

Par le passé, Vincent n’aurait jamais pensé qu’il atteindrait l’âge de 100 ans. Cependant, plusieurs choses l’ont aidé à être centaine au cours de sa vie. La première : son métier de pompier. Bien que Vincent ne soit pas un grand amateur de sport, sa carrière l’a aidé à se maintenir en forme. En plus de cela, son métier lui a permis de se faire de nombreux amis qui ont toujours été là pour lui, notamment quand il a perdu sa femme en 1992.

Une boisson quotidienne

Si Vincent est aujourd’hui centenaire, il estime qu’il le doit également à sa femme car selon lui : “Aimer fait vivre plus longtemps.” Tout au long de sa vie, Vincent a fait attention à son alimentation en prenant soin de ne pas consommer de produits non transformés et en cuisinant lui-même. Une bonne habitude qu’il a prise dès sa jeunesse.

“Je buvais du lait et je mangeais bien parce que je travaillais dans une ferme. J’y retourne souvent et je pense que ça a permis un bon départ pour mes os et pour mon corps”, a-t-il confié.

Crédit photo : iStock

Bien qu’il fasse attention à son alimentation, Vincent s’offre des petits plaisirs de temps en temps. Adepte de la nourriture italienne et du chocolat, il aime particulièrement les hamburgers. Chaque matin, il boit toujours la même boisson : du café. Vincent n’hésite pas à s’offrir également une bière de temps en temps pour se faire plaisir. Un bon rythme de vie qu’il compte bien garder le plus longtemps possible.