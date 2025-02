À 112 ans, Louise Signore dévoile ce qui la maintient en forme depuis tant d'années

Pour vivre longtemps, chacun a ses petites méthodes. Celles de Louise Signore, la deuxième personne la plus âgée de New York, ont visiblement porté leurs fruits.

Il n’est pas rare qu’une personne centenaire livre ses conseils et secrets de longévité. Ainsi, ils sont plusieurs à suivre leurs rituels au quotidien. Comme ce vétéran qui consomme régulièrement un soda ou ce breuvage que boit tous les matins la doyenne d’Espagne.

C’est peu ou proue la même chose pour Louise Signore, une New-Yorkaise de 112 ans. Cette dernière suit une routine bien établie depuis plusieurs décennies pour garder la forme. Ainsi, Louise Signore a expliqué aux médias américains qu’être seule et ne pas se marier avaient participé à son incroyable longévité.

Selon elle, rester seule lui permet de mieux affronter les épreuves de la vie et d’être plus sereine. Mais rassurez-vous, si vous ne voulez pas être seul, Louise Signore a dévoilé d’autres habitudes qu’elle incorpore à son quotidien.

La centenaire révèle ses secrets de longévité

Crédit photo : Newsweek

La New-Yorkaise a précisé être une grande passionnée de sport, en particulier la danse qu’elle pratique chaque jour. Cette activité lui permet de garder son corps en mouvement et de se sentir bien. Côté alimentation, Louise Signore avoue boire un verre de vin rouge de temps en temps sans toutefois en abuser.

Outre ces trois conseils, Louise Signore insiste à quel point une alimentation variée et équilibrée est importante pour la santé. Les plats faits maison participent aussi aux petits plaisirs de la vie et à une cuisine saine. Elle conseille ainsi à chacun de se trouver des plaisirs simples comme les siens.

Crédit photo : ABC Philadelphia

Enfin, Louise Signore ajoute que le sommeil joue aussi un rôle crucial dans la longévité. La centenaire explique avoir un rythme de sommeil constant et régulier. Elle recommande ainsi de se coucher chaque jour aux alentours de 23 heures. De nombreuses études ont prouvé l’importance du sommeil dans la santé physique et psychologique : augmentation de l’énergie et de la motivation, meilleure humeur et meilleure gestion de l’émotion, meilleures capacités cognitives (mémoire, concentration…) et meilleures performances du système immunitaire.

Tous ces conseils peuvent vous permettre de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la génétique joue aussi un rôle dans la longévité. Mais en adoptant un mode de vie sain, simple et joyeux, vous verrez vos chances de vieillir sans encombre drastiquement augmenter.