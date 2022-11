À 101 ans, cette femme explique qu'elle doit sa longévité... à cette célèbre boisson alcoolisée

Aux États-Unis, une femme vient de célébrer ses 101 ans a dévoilé son secret de longévité. La réponse tient en deux mots : la tequila.

Mary Flip, une centenaire originaire des États-Unis, n'est pas une mamie comme les autres. Celle qui vient de célébrer ses 101 ans en a profité pour dévoiler le secret de sa longévité : la tequila.

Crédit Photo : NBC15

La centenaire doit sa longévité à la... tequila !

En effet, la vieille dame - qui a traversé la Grande Dépression et de multiples guerres - affirme que l’eau-de-vie produite au Mexique est un moyen sûr de vivre une vie longue et heureuse.

Comme le rapporte la chaîne NBC 15, Mary a posé ses valises au Mexique à l’âge de 18 ans après le décès de sa mère et de sa sœur. Quelque temps après son arrivée, elle a rencontré son époux avant de travailler comme éleveuse. Toujours selon ses dires, c’est dans ce pays qu’elle a découvert la fameuse boisson alcoolisée, qui lui permettrait de vivre plus longtemps.

Crédit Photo : image d'illustration / Istock

Alors qu’elle était enceinte de son premier enfant, elle est retournée aux États-Unis, où elle est devenue une artiste réputée : «J’aime vraiment dessiner. Et j’ai pu me rendre compte que les choses changent même lorsque vous les dessinez. J’ai pu les développer et leur donner un aspect réel. Cela a pris du temps, mais je n’avais rien d’autre à faire à part élever une bande d’enfants», a expliqué la centenaire au média américain.

Crédit Photo : NBC15

Mary a fêté son anniversaire avec style on s’offrant sa bière préférée, une Guinness.

Pour rappel : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération donc.