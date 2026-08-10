À 19 ans, il accepte de transporter une valise en échange de vacances gratuites... et risque 10 ans de prison

Mathis, 19 ans, a répondu à une annonce lui promettant un voyage gratuit en Thaïlande s’il acceptait de transporter une valise. Mais le piège s’est refermé sur lui.

C’est une offre alléchante que l’on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux : partir en vacances gratuites en échange du transport d’une valise “remplie de téléphones”. Le recruteur a l’air fiable et se présente de cette façon :

“Je gère une activité d’achat-revente de smartphones. Profil recherché sérieux, fiable, ponctuel.”

Une valise suspecte

L’annonce promet un voyage tous frais payés et vous n’avez rien d’autre à faire que de prendre une valise avec vous. Mathis, 19 ans, a aimé l’idée et a accepté l’offre pour partir en Thaïlande.

Cependant, il s’agissait d’un piège puisque le jeune homme a été arrêté avec du cannabis à l’aéroport en Thaïlande. En effet, la fameuse valise qu’il devait transporter ne contenait pas de téléphones mais de la drogue. Un piège qui montre qu'il faut se méfier avant de suivre ce genre d'annonce, tout comme cet homme qui fait une "erreur idiote" à l'aéroport qui pourrait lui coûter 12 ans de prison.

“C’était comme une colonie de vacances. On leur donnait de l’argent de poche, ils faisaient ce qu’ils voulaient. Donc voyage tout compris, pourquoi pas ? Quand j’ai reçu l’appel de Mathis bloqué à l’aéroport, je suis tombée en larmes. C’est là que j’ai compris qu’il avait transporté une valise avec du cannabis et qu’on demandait 14 200 euros pour 18,75 kg. On espère qu’on arrivera à le faire sortir. Je sais très bien que là, mon fils, il n’est pas bien”, a témoigné la mère de Mathis à RTL.

Crédit photo : M6 Info / Facebook

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10 ans de prison

Mathis n’est pas le seul dans cette situation puisque plusieurs jeunes français sont actuellement détenus en Thaïlande pour la même raison. Malheureusement, le risque est énorme pour Mathis, qui risque jusqu’à 10 ans de prison.

“Vous cherchez des jeunes vulnérables qui ne réfléchissent pas beaucoup. Le trafic s’est adapté, il fait des jolies annonces par ChatGPT qui sont publiées sur les réseaux. C’est le terreau parfait. Plaider la naïveté, parce que c’est la seule défense et que c’est probablement la vérité, ne garantit ni l’immunité, ni le retour sain et sauf chez vous”, affirme Sarah Georgette, avocate spécialisée dans la cybercriminalité.

Pour ne pas vous faire avoir, méfiez-vous des annonces que vous voyez sur les réseaux sociaux et des voyages tous frais payés. Et n’oubliez pas de mettre en garde vos enfants.