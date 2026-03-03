Quiet vacationing : les employés sont de plus en plus nombreux à adopter cette tendance préoccupante

Avec la mise en place du télétravail, une nouvelle tendance se développe : le “quiet vacationing”, où l’art de partir en vacances sans prévenir son supérieur.

Dans le monde professionnel, les jeunes employés ne travaillent pas de la même façon que les anciennes générations, et cela peut déplaire. Selon une étude, 92% des recruteurs estiment aujourd’hui que la génération Z n’est pas prête pour le monde du travail.

Parmi les tendances répandues chez les jeunes, on retrouve la “démission silencieuse”, qui consiste à travailler moins et à faire le minimum sans se faire virer pour autant. Cette tendance née sur TikTok est similaire à cette nouvelle mode : le “quiet vacationing”.

Partir en vacances sans le dire

Le “quiet vacationing”, ou “vacances discrètes”, est le fait de partir en vacances sans prendre de jour de congé et sans en informer son supérieur. C’est majoritairement le cas pour les employés qui sont en télétravail et qui ne se rendent au bureau que quelques jours dans la semaine.

Ainsi, les employés travaillent toujours, mais depuis un lieu différent de leur domicile. Ils peuvent partir en vacances tout en travaillant depuis ce nouvel endroit, au bord de la mer par exemple, sans avoir à prendre un jour de congé.

En plus de cela, certains jeunes poussent cette démarche encore plus loin en donnant l’impression à leur patron qu’ils travaillent alors qu’ils font en réalité… autre chose ! Ils vont par exemple chez le coiffeur, voient des amis, font du sport ou regardent un film chez eux en faisant croire qu’ils sont en train de travailler.

Faire semblant de travailler

Pour donner l’illusion qu’ils travaillent, ils programment par exemple des mails ou des messages à l’avance. Selon Ouest-France, il existerait même des logiciels qui permettraient de bouger la souris de l’ordinateur toute seule pour rester connecté. Selon un sondage réalisé par Harris Poll, “28% des employés ont déjà fait croire à leur patron qu’ils étaient au travail alors qu’ils se doraient la pilule”.

“Dieu merci pour la fonction “programmer l’envoi” de Gmail car la plupart du temps, je termine mes tâches en avance sur les délais et je programme simplement l’envoi la veille pour que mon patron ou mes clients pensent que je prends mon temps alors qu’en réalité, je me détends”, “Je programme les courriels une heure après le début de mon travail pour donner l’impression que je suis bloqué alors que je suis encore au lit”, ont partagé des internautes, d’après Unilad.

Si les jeunes semblent tirer profit de ce mode de vie, attention : si le supérieur l’apprend, nulle dute que l’employé risque de perdre son emploi. En plus de cela, il reste préférable d’avoir une limite distincte entre vie professionnelle et vie privée, pour préserver sa santé mentale.