Cette région de France est celle où les salariés ressentent plus le besoin de partir en vacances

Si la grande majorité des salariés rêvent de partir en vacances, ce besoin se fait sentir dans une région bien particulière, selon une étude.

Quand on travaille trop longtemps, le manque de vacances peut vite se faire sentir. Responsabilités, surmenage, fatigue… On peut vite avoir besoin de prendre quelques jours de repos, en faisant attention de choisir la durée idéale pour partir en vacances.

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Une nouvelle étude réalisée par la compagnie aérienne Icelandair s’est penchée sur les besoins des Français en matière de congés. Les chercheurs ont dressé un classement des régions dans lesquelles les vacances sont les plus désirées. Pour cela, ils ont analysé les recherches en ligne effectuées par les habitants liées à la fatigue, au stress, au besoin d’évasion, à l’ennui et au besoin de soleil. Tous ces critères ont permis de créer un score de besoin de vacances.

L’étude a ensuite catégorisé les différents besoins des habitants en vacances : le repos, l’aventure, la nature et le soleil. Voici les résultats.

Une région en tête du classement

Selon l’étude, il existe une région française dans laquelle les salariés ressentent le plus le besoin de prendre des vacances. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas de l’Île-de-France.

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Il s’agit de l’Occitanie. Cette région arrive en tête des quatre critères établis par l’étude. Les habitants recherchent à la fois le repos, l’aventure, la nature et le soleil. En effet, l’Occitanie est la région dans laquelle les Français souhaitent le plus de repos pendant leurs congés puisque 785 recherches ont été faites à ce sujet pour 100 000 habitants, un chiffre cinq fois supérieur à celui de l’Île-de-France.

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Un besoin de soleil

L’Occitanie est également en tête des besoins d’aventure, avec 15 000 recherches pour 100 000 habitants, suivie par l’Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Côté nature, l’Occitanie est une nouvelle fois en tête avec 6 232 requêtes. Enfin, bien qu’ils vivent dans l’une des régions les plus ensoleillées de France, les habitants de l’Occitanie veulent également partir au soleil, puisqu'ils arrivent devant la Bretagne et la région PACA.

Mais pourquoi les habitants d'Occitanie ont-ils autant besoin de vacances ? Selon l'étude, ils souffriraient de stress et de fatigue, deux notions qui reviennent beaucoup dans les recherches en ligne des habitants.

Vous l’aurez compris : c’est donc en Occitanie que l’on retrouve le plus d’habitants qui ont besoin de congés, tous domaines confondus puisque la région arrive à la première place du classement dans les quatre secteurs analysés. À contrario, les habitants qui ont le moins besoin de vacances sont ceux qui vivent en PACA.