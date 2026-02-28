Ils partent en vacances au Maroc et reçoivent une facture téléphonique de... 48 000 € à leur retour

Une famille britannique a eu une très mauvaise surprise à son retour de vacances. Partie au Maroc, elle a reçu une facture téléphonique de 48 000 euros.

Si les applications dont nous disposons sur notre téléphone sont majoritairement gratuites, nous devons toutefois être vigilants sur notre utilisation de notre crédit interdit, car nous pouvons avoir de mauvaises surprises. C’est le cas de cet homme qui a dû payer 50 euros après avoir regardé une vidéo sur YouTube, ou encore de cette femme qui a laissé son fils jouer sur son iPad et qui a reçu une facture de 16 000 euros.

Nous devons également faire attention à l’utilisation de notre smartphone quand nous partons en vacances à l’étranger, comme le montre la mauvaise expérience d’Andrew Alty. Cet entrepreneur britannique est parti en vacances à Marrakech, au Maroc, avec sa femme, sa fille et son fils.

48 000 euros de facture

À son retour de vacances, la famille a eu une très mauvaise surprise puisqu’elle a reçu une facture téléphonique de 42 000 livres sterling, soit 48 000 euros. Andrew Alty s’en est aperçu une première fois après avoir reçu une facture de 22 000 livres sterling (environ 25 000 euros) pendant son voyage. Il a souhaité régler le problème avec son opérateur O2, qui ne lui a pas répondu.

“J’ai tenté plusieurs fois d’appeler O2 mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Je ne pouvais que supposer qu’il y avait eu un bug ou que le compte avait été piraté”, a expliqué Andrew Alty au Telegraph.

En rentrant au Royaume-Uni, Andrew Alty a reçu une deuxième facture de 20 000 livres sterling, soit 23 000 euros. À ce moment-là, il a compris qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur. Si la famille a été autant facturée, c’est à cause des frais de données mobiles. Une fois sorti de l’Europe, l’accès à internet était payant, à des coûts exhorbitants.

Pendant les vacances, la fille de la famille a passé au moins 8 heures à scroller sur TikTok, ce qui a considérablement fait augmenter la facture puisque le temps passé sur cette application coûtait plus de 5 000 livres sterling par heure.

“C’est ridicule”

Furieux, Andrew Alty a mené deux mois de discussions et de procédures avec son opérateur.

“Ils ne devraient pas pouvoir facturer un tel montant. Ils n’ont fait aucun effort pour nous informer et ont simplement laissé les frais s’accumuler. Cela a occupé une place énorme dans ma vie au cours des deux derniers mois. C’est ridicule. Les équipes du service clientèle ne m’ont pas aidé, les appels se sont soldés par de la frustration et du désespoir”, a-t-il déclaré, d’après des propos rapportés par Nice Matin.

Finalement, devant l’entêtement de la famille, l’opérateur a fini par renoncer aux frais “compte tenu de l’ampleur et des circonstances de l’affaire”. Une histoire qui prouve qu’il est important de vérifier ses paramètres téléphoniques avant de partir à l’étranger.