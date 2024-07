À 30 ans, ils gagnent des millions sans travailler et dévoilent leur secret

Michael et Jill Elefante ont à peine 30 ans et sont déjà millionnaires. En seulement six mois, ils ont réussi à gagner assez d’argent pour arrêter de travailler. Voici leur secret.

De nombreuses personnes rêvent de prendre leur retraite le plus tôt possible et de gagner de l’argent sans travailler. Un rêve jugé inaccessible, sauf pour Michael et Jill Elefante. Tous les deux âgés de 30 ans, ces Américains ont réussi à gagner des millions d’euros en seulement quelques mois et ont maintenant assez d’argent pour ne plus avoir à travailler.

Tout a commencé en 2019, lorsque Michael a vendu son camion pour acheter une maison à Nashville, dans le Tennessee. Dès son acquisition, ce logement a été mis en location à court terme sur Airbnb. Rapidement, le couple a commencé à gagner de l’argent puisqu’il a reçu environ 7 000 euros lors des trois premiers mois. Au fil du temps, Michael et Jill ont eu assez d’argent pour commencer à travailler à temps partiel et choisir des horaires plus souples.

“Aucun de nous n’était très passionné par le travail que nous faisions, nous n’en tirions pas beaucoup d’épanouissement. Nous voulions prendre le contrôle de notre temps et choisir ce que nous en faisions, sans rendre de compte à qui que ce soit, en faisant les choses à notre manière. Beaucoup de gens pensent que la liberté financière est une question d’argent, mais en réalité, elle se résume à la liberté de temps”, (Michael Elefante)

Millionnaires en six mois

Par la suite, le couple a acheté une seconde maison (grâce à l’argent disponible sur son compte épargne retraite), qu’il a également mise en location. Après avoir gagné suffisamment d’argent grâce à ces deux maisons, Michael et Jill ont revendu leurs propriétés pour en racheter six autres. En seulement six mois, ils sont devenus millionnaires.

Vous l’aurez compris : les deux Américains ont réussi à bâtir un véritable empire financier en mettant des maisons en location sur Airbnb. Pour attirer les visiteurs, ils proposaient des “séjours d’expérience” dans leurs logements, car chaque maison avait au moins une caractéristique exceptionnelle qui rendait le séjour inoubliable.

Aujourd’hui, Michael et Jill sont propriétaires de huit demeures. De son côté, Michael dirige une société de conception immobilière ainsi qu’une société de gestion. Il emploie 80 personnes et gère près de 300 maisons aux États-Unis, une activité qui lui rapporte des millions chaque année.

“Nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée, ce qui est incroyable. Nous faisons un très bon travail pour les propriétaires et nous offrons une expérience formidable aux voyageurs” (Michael Elefante)

À l'avenir, le couple ne compte pas s’arrêter là puisqu’il continue de chercher des biens dans lesquels investir. Aujourd’hui, il gagne près de 400 000 euros par mois en louant ses maisons.