Ce job méconnu permet de profiter d'une location gratuite en vacances !

Et si vous partiez en vacances sans payer votre logement ? C’est ce que propose le home-sitting, un concept qui fait de plus en plus d’adeptes.

Cet été, de nombreux Français auront envie de partir en vacances. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver un logement abordable, notamment si vous voulez visiter un lieu touristique ou proche de la mer. Le coût du logement est un frein non négligeable pour de nombreuses familles qui n’ont parfois pas le budget nécessaire.

Pour faire des économies tout en profitant de vos vacances, il existe une astuce qui fait de plus en plus d’adeptes : le home-sitting.

Garder une maison

Le concept du home-sitting est simple : des propriétaires vous engagent pour garder leur maison pendant leur absence. Un échange de bons procédés qui leur permet de partir l’esprit tranquille tout en vous offrant un logement de vacances gratuit. De nombreuses plateformes en ligne comme Partir tranquille, Ilidor et Nomade proposent ce genre de services. Ces sites mettent en relation des propriétaires qui partent de chez eux et veulent faire garder leur maison ainsi que des personnes qui cherchent une location de vacances.

Crédit photo : iStock

Ce concept a des avantages pour les deux parties : les propriétaires de la maison peuvent partir sereinement en sachant que quelqu’un est présent pour veiller sur leur domicile, et les gardiens bénéficient d’un logement gratuit.

Des tâches pendant le séjour

Bien sûr, les gardiens ont quelques tâches à accomplir durant leur séjour. Ils s’engagent à prendre soin de la maison, à l’entretenir, à arroser les plantes et à relever le courrier. Aujourd’hui, de plus en plus de propriétaires vous demanderont également de prendre soin de leurs animaux de compagnie en leur absence.

Crédit photo : iStock

Le home-sitting est disponible en France comme à l’étranger. Si l’hébergement est gratuit, notez qu’il faut débourser de l’argent pour s’inscrire sur les plateformes de home-sitting. Par exemple, vous devrez payer 29 euros pour profiter de l’offre découverte de trois mois de Nomador. Sur Ilidor, l’inscription est gratuite mais le site vous demandera 45 euros par an par la suite.

Si vous êtes intéressé, vous devrez fournir certains documents sur les sites dédiés au home-sitting, comme votre pièce d’identité. Pensez ensuite à bien compléter votre profil et à le rendre attractif pour être choisi par les popriétaires, car la demande est forte. Pour maximiser vos chances, soyez flexible sur vos dates de congés. Aimer les animaux de compagnie et avoir de l'expérience avec eux est également un plus.