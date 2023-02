Ce couple possède 22 propriétés Airbnb et gagne 1,3 million de dollars par an

Ce couple originaire de Californie a tout quitté il y a deux ans pour se consacrer à temps plein à leurs 22 résidences louables sur Airbnb. Aujourd’hui, le couple engrange un peu plus d’un million de dollars par an.

Crédit : Famille Robinson

Sara et Tony Robinson ont respectivement quitté leur poste chez Tesla et iHeartRadio, il y a deux ans, pour gérer leur portfolio de 22 propriétés en location de vacances. Un choix qui a payé puisque le couple gagne très bien sa vie.

D’après les documents que le site américain Insider a pu se procurer par le couple, Sara et Tony gagnent chaque année 1,3 million de dollars pour leurs locations situées principalement dans le Tennessee et en Californie.

En plus de cette activité fructueuse, le couple livre ses conseils pour bâtir un empire Airbnb (sur la rénovation d’un bien, comment gérer un client irrespectueux…). Sur sa chaîne Youtube, The Real Estate Robinsons, le couple est suivi par 36 000 passionnés. Tandis que leurs deux comptes Instagram cumulent 80 000 abonnés.

Quitter Airbnb pour plus de contrôle dans la gestion de leurs propriétés

Le couple d’entrepreneurs est si actif qu’il donne même des conférences et dispense des cours de coaching pour gérer une location Airbnb.

Sara et Tony voient désormais plus loin et plus grand. Suffisamment pour quitter la plateforme, ce qu’ils envisagent depuis quelque temps. « Nous voulons juste un peu plus de contrôle sur la façon dont nous exploitons notre entreprise », ont-ils lancé dans une de leurs vidéos intitulée « Nous quittons Airbnb ».

Les Californiens expliquent qu’ils se sentent limités par la plateforme de location en ligne qui empoche 3% de frais (ou plus selon les cas) à ses hôtes pour chaque transaction. Le couple de trentenaires souhaite ainsi devenir plus indépendant et pouvoir gérer comme il l’entend ses locations si la plateforme était amenée à changer ses règles de politique ou son algorithme.

Leur prochaine mission, obtenir leurs réservations via leur site personnel et créer encore plus de contenu sur leurs différents réseaux sociaux.

