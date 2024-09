À 6 ans, il créé un t-shirt personnalisé avec le plus beau message qui soit pour la rentrée

Pour la rentrée des classes, Blake Rajahn, 6 ans, a conçu un t-shirt personnalisé avec un message qui n’a laissé personne indifférent.

Qui dit septembre, dit rentrée scolaire ! Des millions d’enfants prennent le chemin de l’école avec l’objectif de bien s’intégrer et de se faire des nouveaux amis. Seulement voilà, les enfants peuvent aussi être cruels et exclure des camarades de classe pour diverses raisons.

Certains peuvent même en harceler d’autres à cause de leurs différences, ce qui peut amener à une scolarité très difficile et un mal-être profond pour les enfants harcelés ou mis au ban de la popularité. Un fléau que le footballeur Antoine Griezmann a souhaité rappeler sur Instagram en appelant les enfants et les adolescents à être gentils avec les autres.

“Demande particulière à vous les jeunes qui êtes retournés à l’école : si vous voyez quelqu’un qui a des difficultés à se faire des amis ou quelqu’un qui se fait harceler parce qu’il ou elle n’a pas beaucoup d’amis ou parce qu’il ou elle est timide ou pas beau/belle gosse ou pas habillé avec des vêtements à la mode, s’il vous plaît agissez !”

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / Antoine Griezmann

C’est dans cet esprit altruiste que Blake Rajahn, un garçon américain âgé de six ans, a voulu marquer les esprits pour son premier jour à l’école. Il a décidé de porter un t-shirt qu’il a lui-même conçu, sur lequel est inscrit un message très positif.

“Je serai ton ami”

Un t-shirt personnalisé pour l’amitié !

Une petite phrase qui peut faire une grande différence pour lutter contre le harcèlement scolaire ! Sur Facebook, sa mère n’a pas caché sa fierté face à la décision de son fils. Nikki Rajahn dirige une entreprise de personnalisation, située dans l’État de Géorgie :

"Je dois me vanter à propos de mon fils. Je lui ai dit que comme cadeau de rentrée, je lui confectionnerais n'importe quel t-shirt qu'il voudrait. Il pourrait avoir n'importe quoi : un thème de basket-ball, de football, etc... qui sont tous ses favoris. Il a réfléchi un moment et j'ai dit : « Veux-tu s'il te plaît me faire un t-shirt qui dit « Je serai ton ami » pour tous les enfants qui ont besoin d'un ami pour savoir que je suis là pour eux ? Ne sous-estimez jamais le cœur de votre enfant envers les autres ! J'aime mon doux Blake !"

Crédit photo : Facebook / Unfading adomments

Nikki a précisé que ce geste était typique de son fils, qui a toujours eu le coeur sur la main pour aider les autres :

"Il a toujours eu un cœur pour les autres et il est très authentique"

Avec un tel message sur son t-shirt, Blake a certainement aidé certains enfants à se désinhiber et à accepter sa proposition d’amitié.