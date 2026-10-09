Elle vit dans son fourgon à 70 ans pour rester libre : une nuit d'hiver, ce n'est pas le bruit de la route qui l'a réveillée

Edwige partage les aléas d'une vie de nomade sur la route à bord de son fourgon

Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube Fun For Mat, Edwige, 70 ans, revient sur l’un des épisodes les plus éprouvants de sa vie nomade.

Vivre sur la route à bord de son véhicule, c’est un mode de vie jouissant d’une publicité plutôt positive sur les réseaux sociaux. Entre la liberté et les économies réalisées, la vie de nomade en van fait des émules et pas seulement chez les jeunes. Les retraités aussi embrassent ce mode de vie peu commun.

Cependant, ce mode de vie peut également être mis à rude épreuve face à certains aléas. C’est ce que confie Edwige, 70 ans, auprès de la chaîne YouTube “Fun For Mat”, spécialisée dans la création de contenus pour les retraités nomades.

Quand le chauffage tombe en panne

La septuagénaire a opté pour une existence nomade dans un fourgon aménagé, lui permettant de voyager, de multiplier les rencontres et de préserver sa liberté. Mais cette indépendance ne va pas sans inconvénients. Elle a révélé l’un des moments les plus difficiles de son quotidien, notamment un matin d’hiver lorsque son fourgon a eu une panne de chauffage.

En pleine nuit, elle s’est réveillée à cause de la température de -1°C à l’intérieur de son véhicule. Dans ces conditions, elle a dû trouver une solution dans l’urgence :

« J’ai eu froid parce que mon chauffage ne fonctionnait pas. Il m’est même arrivé de me lever alors qu’il faisait -1 °C dans le camion ».

Une température particulièrement basse pour un espace de vie, qui illustre la vulnérabilité des occupants d’un fourgon lorsque le chauffage cesse de fonctionner en plein hiver.

Son véhicule est équipé d’un chauffage Webasto, installé par un ami. Mais l’appareil lui a causé plusieurs soucis techniques.

« La première fois, c’était la pompe qui était défectueuse. Ça peut arriver, que l’installation soit faite par un professionnel ou non »

Edwige ne remet donc pas particulièrement en cause le travail de son ami : à ses yeux, une pièce défaillante peut provoquer une panne, quelle que soit la personne qui a installé le matériel. Reste qu’en hiver, ce type d’incident peut rapidement transformer le quotidien en véritable épreuve.

Les aléas rudes de la vie nomade

Malgré ces mésaventures, Edwige affirme ne pas rechercher une chaleur excessive.

« Je n’aime pas la chaleur. Moi, à 15 ou 16 °C chez moi, je suis bien »

Une préférence personnelle qui lui permet de supporter des températures plus fraîches que celles auxquelles beaucoup sont habitués. Elle distingue toutefois ce confort relatif du froid beaucoup plus intense qu’elle a subi lors de la panne de son chauffage.

Pour conserver un maximum de chaleur pendant la nuit, elle multiplie les couches de literie.

« L’hiver, j’ai une couette, plus un plaid, plus encore un autre plaid »

Cette superposition lui permet de créer un couchage confortable malgré l’espace limité de son fourgon. Son lit mesure environ 1,70 m de long, avec une largeur qu’elle décrit comme standard. Un aménagement compact, mais suffisant pour ses besoins. Si cette accumulation de couvertures améliore son confort, elle ne remplace évidemment pas un chauffage fonctionnel lorsque la température intérieure descend sous zéro.

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Une organisation de tous les instants

Au-delà du chauffage, passer l’hiver dans un fourgon aménagé implique de gérer une multitude de petits détails. L’accès aux toilettes, l’approvisionnement en eau, la recharge des équipements ou encore la gestion de l’humidité deviennent des préoccupations quotidiennes.

Lors de leur échange, le vidéaste interroge d’ailleurs Edwige sur son système de toilettes, sèches ou chimiques. Une question révélatrice de l’importance accordée à l’autonomie lorsqu’on vit à l’année dans un véhicule.

Son témoignage rappelle surtout que la vie nomade exige une véritable préparation, particulièrement en hiver. Faire entretenir son chauffage, disposer de vêtements et d’une literie adaptés au froid, ventiler régulièrement pour limiter la condensation et identifier des lieux chauffés où se réfugier en cas de panne sont autant de précautions essentielles.

À -1 °C dans l’habitacle, les couvertures seules ne constituent pas une protection suffisante contre les risques liés au froid. Pour Edwige, ces contraintes ne semblent pourtant pas remettre en question son choix de vie. Elles témoignent plutôt de l’envers du décor d’une liberté qu’elle continue de cultiver, à 70 ans, au fil des kilomètres.