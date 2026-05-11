Ce simple fourgon cache en réalité une... luxueuse maison miniature

D’apparence, le simple fourgon que nous vous présentons aujourd'hui n’a rien d’extraordinaire mais quand on entre à l’intérieur, on comprend qu’il a été aménagé comme une petite maison sur roues. Visite guidée.

Quand on aime partir en voyage, en randonnée ou en week-end, on peut choisir de prendre un van. Ces véhicules sont très pratiques puisque l’on peut manger et dormir à l’intérieur, voire prendre une douche et aller aux toilettes selon les modèles. Ainsi, certaines personnes n’hésitent pas à vivre dans ces véhicules pour partir à l'aventure, comme cette femme qui a rénové un van pour éviter de payer un prêt immobilier.

Crédit photo : Freedom Vans

Pour cette raison, de nombreuses personnes ont déjà décidé de transformer des fourgons en vans aménagés. C’est par exemple le cas de cette femme qui a transformé une vieille camionnette en maison roulante et a obtenu un résultat incroyable.

Un van secret

L’entreprise Freedom Vans, basée à Washington, s’est spécialisée dans ce domaine. Cette société a notamment aménagé un petit fourgon utilitaire en van spacieux, sans que cela ne se remarque depuis l’extérieur.

Crédit photo : Freedom Vans

Cette petite camionnette - une Mercedes-Benz Sprinter - a été totalement aménagée. Pourtant, de l’extérieur, on croit qu’il s’agit simplement d’un fourgon utilitaire. Un panneau solaire a été discrètement caché sur le toit et une cloison a été construite entre le poste de conduite et l’espace de vie, ce qui empêche de voir l’intérieur depuis la rue.

Un vrai espace de vie

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Nommé le Witch Van, ce véhicule ressemble à une vraie maison sur roues. Malgré l’absence de fenêtres, l’intérieur est lumineux et chaleureux grâce aux murs et plafonds blancs ainsi qu’au sol en vinyle imitation bois.

Dans le van, on retrouve un coin repas avec deux banquettes et une tablette ainsi qu’une cuisine avec un évier, un plan de travail et un réfrigérateur. Il est également possible d’utiliser une plaque à induction portable. Des étagères, des placards et des tiroirs sont intégrés pour faciliter le rangement.

Crédit photo : Freedom Vans

En plus de cela, on retrouve une salle de bain dans le fourgon avec une douche et des toilettes sèches portables. Enfin, une chambre se trouve au fond du van avec un lit et des rangements supplémentaires.

Crédit photo : Freedom Vans

Ce véhicule peut être rechargé à l’énergie solaire ou grâce à l’alimentation secteur. Il offre tout le confort dont les passagers ont besoin, tout en passant inaperçu.