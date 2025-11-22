Chauffage : inspirée des inuits, la technique de l'igloo est l'astuce ultime pour faire des économies

En cette période de grand froid sur l’Hexagone, les radiateurs tournent certainement à plein régime pour rester au chaud. Cependant, il existe une technique inspirée des inuits qui pourrait vous permettre de faire beaucoup d’économies en termes d’énergie.

Quand le thermomètre flirte avec le zéro, il est généralement temps d’allumer les radiateurs. Actuellement, en France, la température atteint des records de froid dans certaines régions. Ce samedi 22 novembre au matin, dans le nord-est, notamment en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté, il a fait entre -4°C et -7°C, voire -8°C localement dans les vallées les plus abritées. Il s’agit du 22 novembre le plus froid depuis le 22 novembre glacial de 1999, pour celles et ceux qui aiment les statistiques.

Dans ce contexte, il semble judicieux de bien contrôler la température intérieure de votre maison. Seulement voilà, il faut bien faire attention à ne pas trop faire grimper le mercure, ainsi que la facture. Pour cela, il existe notamment l’astuce de l’igloo, utilisé par les inuits. Rassurez-vous, cette technique ne consiste pas en un assemblage de blocs de glace dans votre salon.

Les Inuits sont les peuples autochtones de l’Arctique, et ils vivent depuis des millénaires dans des conditions extrêmes, entre le Canada, le Groenland et l’Alaska. Pour survivre malgré les températures locales, largement négatives, ils ont conçu l'igloo, une structure de glace capable de conserver efficacement la chaleur grâce à des principes simples mais ingénieux, dont on peut s’inspirer à la maison.

Des gestes simples pour préserver votre budget énergétique

Par exemple, dans un igloo, la plateforme de couchage est placée plus haut pour capter l’air chaud qui s’élève naturellement. À la maison, adoptez le même principe en dormant sur des lits superposés ou en surélevant votre espace de couchage !

Par ailleurs, les igloos possèdent tous une bouche d'aération qui permet de ventiler les lieux et d’éviter l’accumulation d’humidité et la formation de moisissures.

Enfin, l’isolation naturelle des blocs de neige utilisés dans les igloos pour emprisonner de l’air est une excellente astuce. Mais à défaut de glace arctique, vous pouvez plus simplement renforcer l’isolation de vos fenêtres avec des films isolants ou des rideaux thermiques.

Pour un confort optimal la nuit, pensez également à vous équiper d'une couette adaptée. Selon les experts, une couette avec un indice tog compris entre 7 et 10,5 offre une chaleur idéale pour toutes les saisons. Combinez la bonne literie avec des vêtements thermiques et des chaussons isolants pour maximiser votre confort, et vous voilà prêt à rester au chaud tout l’hiver tout en épargnant votre facture de chauffage !

