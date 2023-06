À 76 ans, elle est critiquée pour sa façon de s'habiller, mais répond à ses détracteurs de la meilleure des façons

Du haut de ses 76 ans, Candace Leslie Cima n’hésite pas à afficher sa magnifique silhouette sur les réseaux sociaux. Sans réelle surprise, la septuagénaire est la cible de commentaires odieux, mais cette dernière répond à ses détracteurs de la plus belle des façons.

Candace Leslie Cima est une tiktokeuse américaine âgée de 76 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière ne manque pas d’élégance. En effet, cette passionnée de mode adore partager ses looks et ses plus belles pièces sur le réseau social.

Crédit Photo : TikTok

Sans réelle surprise, celle qui est suivie par 94 000 followers est la cible de commentaires déplacés. La raison ? Selon certaines personnes, la septuagénaire devrait s’habiller en fonction de son âge.

Face à cette situation, Candace a fait le choix de répondre à ses détracteurs de la plus belle des façons. Elle a publié une vidéo d’elle en maillot de bain une pièce noir pendant des vacances en Floride, prouvant au passage que l’âge n’est qu’un chiffre.

La septuagénaire est un modèle pour de nombreux utilisateurs

Dans un autre clip, elle a pris la pose dans ses tenues de la semaine : jeans moulants, robes fleuries, leggings, chemisiers cintrés… Candace sait comment mettre sa silhouette de rêve en valeur.

Dans les commentaires, les utilisateurs se sont empressés de prendre la défense de Candace : «Vous êtes la définition du vieillissement gracieux, une véritable source d’inspiration», «Vous êtes magnifique», «Vous avez l’air en pleine forme», «Superbe», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

De son côté, l’influenceuse a expliqué qu’elle aimait vieillir parce qu’elle apprenait de nouvelles choses. Elle a créé son compte pour aider ses pairs à se débarrasser de la «connotation négative» associée au vieillissement.

«Nous avons maintenant la possibilité d’être des femmes productives, intelligentes et élégantes tout au long de notre vie», a indiqué Candace sur TikTok.

Crédit Photo : TikTok