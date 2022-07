Elle révèle le prénom de son fils sur TikTok et reçoit une pluie de moqueries

On ne le répétera jamais assez : la méchanceté règne en maître sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas cette mère de famille qui oserait dire le contraire. La raison ? Cette dernière a eu le malheur de dévoiler le prénom de son fils sur TikTok.

À l’instar de nombreux parents, Brittany Davison a fait le choix de choisir un prénom original pour son fils. La jeune femme ignorait alors que cette décision allait déclencher une avalanche de moqueries sur les réseaux sociaux.

Le choix du prénom provoque une pluie de moqueries

En effet, quelques jours après la naissance son enfant, elle a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle révèle le patronyme du bout de chou : Seven Simba. À noter que la publication était accompagnée de la légende suivante : « Juste un nom que nous aimions ».

Sans surprise, certains utilisateurs n’ont pas hésité à se moquer du prénom du nourrisson : « Il n’y a pas moyen que votre bébé s’appelle Seven Simba », « Vous plaisantez ? ! Vous n’avez vraiment pas… ??? Wow ! », « Le pauvre enfant doit grandir avec ce nom le reste de sa vie (…) », peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires.

Crédit Photo : Capture écran / Brittany Davison

Face à ce flot de réactions négatives, la mère de famille a tenu à mettre les choses au clair. Selon elle, son enfant aura la possibilité de changer de prénom si ce dernier ne lui plaît pas : « Nous adorons ça, tout comme les autres enfants de mon partenaire. Seven est plus que bienvenu pour le changer s’il le veut quand il sera plus âgé ! ».

Brittany Davison a également dévoilé que son couple avait hésité entre Seven Simba, Teddy, Blu, Mowgli ou encore Phoenix.

Elle a ensuite expliqué que la première partie du prénom « Seven » (sept en français) n’avait pas été choisie au hasard : « Sept est un nombre important dans nos vies, dans nos relations, donc cela avait du sens ! ».