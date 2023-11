Selon une étude, être célibataire à cet âge précis serait spécialement bénéfique

Saviez-vous qu’à un âge précis, le fait d’être célibataire pouvait être positif pour notre santé mentale et notre épanouissement ? Explications.

C’est la science qui le dit ! Dans une étude publiée dans le Journal of Marriage and Family, des chercheuses se sont intéressées aux conséquences positives du célibat. Et le constat de l’étude est étonnant : selon la science, le célibat serait bénéfique dans une tranche d'âge précise et notamment chez les femmes. La raison ? Elles auraient à ce moment de leur vie une meilleure indépendance financière, mais pas seulement.



Le célibat, bénéfique à la vingtaine ?

D’après le rapport, l'âge idéal pour être célibataire serait la vingtaine. En effet, les jeunes célibataires considèreraient le célibat comme une occasion de se concentrer sur “leur développement, comme la constitution d’un groupe d’amis, l’investissement dans l’éducation ou dans une carrière et l’apprentissage de la vie par eux-mêmes”, a rapporté Lonneke van den Berg, autrice sur l’étude. Et finalement, ces investissements seraient bénéfiques tout au cours de leur vie.

Pour obtenir ce résultat, les chercheuses ont récolté des infirmations d’un Panel socio-économique allemand (SOEP) de 1984 à 2019. Dans ce panel de 1003 participants, plusieurs éléments étaient étudiés, tels que les revenus, le logement, la satisfaction dans la vie et la vie de famille. Ils ont ensuite été séparés en deux groupes, “ceux qui ont quitté le domicile parental en étant célibataire et en vivant seuls dans un premier temps et ceux qui étaient déjà en couple ou se sont mis en couple très rapidement”, relaye le média Psychologies Magazine.

Résultat de cette étude ? “Chez les femmes, nous avons constaté que les revenus des femmes qui avaient déjà été célibataires étaient déjà plus élevés avant la séparation”, précise l’étude.

Alors, surpris par ce rapport ?