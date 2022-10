« Sors avec moi » : célibataire, il placarde sa photo sur un panneau publicitaire pour trouver l'amour

Pour en finir avec le célibat, un jeune britannique a employé une méthode pour le moins originale.

Trouver l’amour relève parfois du parcours du combattant et bon nombre de célibataires semblent résignés, comme s’ils renonçaient, la mort dans l’âme, à l’idée de rencontrer un jour la personne idéale.

Certains éternels romantiques (ou optimistes, c’est selon) gardent toutefois espoir et croient dur comme fer, peu importe les moyens.

C’est notamment le cas d’un certain Ed Chapman, originaire de Leeds dans le nord de l'Angleterre, qui a décidé d’employer les grands moyens pour trouver la femme de sa vie.

Il affiche sa photo sur un panneau pub pour enfin trouver l’amour

Pour mettre toutes les chances de son côté, ce jeune britannique de 23 ans a ainsi décidé d’afficher sa photo, accompagnée de la légende « Date me » (« Sors avec moi ») sur un panneau publicitaire géant, situé le long d’une autoroute.

En bas de l’image figure une adresse mail crée par le célibataire afin que d’éventuelles prétendantes puissent le contacter directement.

Une technique insolite !

« J’ai décidé que je devais essayer quelque chose de différent et j’ai pensé qu’avoir mon propre panneau publicitaire serait un bon moyen de faire des rencontres », explique ainsi le jeune homme au Daily Mirror.

« J’ai fait le design du panneau d’affichage moi-même et j’ai pris ma propre photo, ce qui a été l’une des choses les plus difficiles. J’ai essayé plein de tenues et de poses différentes et je me suis assuré d’avoir une bonne coupe de cheveux avant de prendre la photo », poursuit Ed Chapman qui confie que le panneau s’avère « beaucoup plus grand » qu’il ne le pensait.

Celui-ci étant la propriété de l’entreprise anglaise 75edia, qui loue cet encart au jeune homme.

Et la méthode semble porter ses fruits puisque l’intéressé a « reçu (son) premier message le jour même de la mise en place du panneau », puis «quelques messages de femmes âgées de 18 à 48 ans ».

De quoi bientôt afficher son bonheur ?