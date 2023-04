À 101 ans, cette femme confie quel est le secret de son incroyable longévité

«L’âge véritable, c’est celui qu’on a dans la tête». Et ce n’est pas Dinkie Flowers qui désapprouverait la citation d'Agnès Abécass. La raison ? Celle qui s’apprête à célébrer ses 102 ans est en pleine forme et croque la vie à pleines dents.

Crédit Photo : SWNS

À voir aussi

Dinkie Flowers est une super-héroïne. Son pouvoir ? Jouir d’une excellente santé malgré son âge avancé. Du haut de ses 101 ans, cette ancienne danseuse professionnelle britannique affiche une vitalité exceptionnelle.

La centenaire, qui vit dans le comté de Sussex, attribue sa longévité au soleil et à la danse. Une discipline qu’elle pratique encore aujourd’hui dans son propre studio.

«Je ne peux pas m’empêcher de danser»

Celle qui est née en 1921 débute la dance à l’âge de trois ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dinkie Flowers était particulièrement douée. En effet, elle s’est produite devant le prince Philip en 1952.

Mais ce n’est pas tout ! Elle a également parcouru le monde pour montrer ses talents, notamment à Bagdad, où elle a dansé devant la famille royale irakienne. Dinkie Flowers est aussi passionnée de patinage artistique.

Crédit Photo : Lesley Tomlinson / SWNS

Crédit Photo : Lesley Tomlinson /SWNS

Aujourd’hui, la super mamie est formelle : l’activité physique lui a permis de rester en pleine forme : «Je recommande de danser et de bouger pour rester en forme et en bonne santé», a-t-elle indiqué au Daily Mail.

Avant d’ajouter : «Je ne peux pas m'empêcher de danser, vous voyez. La danse me garde en vie, danser et le soleil me rendent heureuse».

Crédit Photo : SWNS

Bientôt 102 ans et toujours en forme

Comme le précise le quotidien britannique, Dinkie Flowers célébrera son 102e anniversaire le 7 mai prochain. Pour ce faire, elle va organiser un goûter de «style Ritz». Au menu : sandwichs au concombre, scones, gâteaux à la crème, sans oublié le thé servi dans des tasses en porcelaine.

Avant son 100e anniversaire en 2021, la centenaire a fait trois séances d’exercices de maintien en forme de 45 minutes et trois promenades de 20 minutes par semaine pour collecter des fonds pour une association.

Il y a cinq ans, elle est apparue dans l'émission à succès de la BBC «The Greatest Dancer» à l'âge de 98 ans. Elle était mariée à George Flowers, qui dirigeait le célèbre Raymond Revuebar, un théâtre et club de strip-tease situé à Londres.

Crédit Photo : BBC