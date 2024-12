Elle fait un banal test ADN pour Noël et découvre l'effroyable secret de sa grand-mère

Un simple test ADN a permis de résoudre un sinistre cold case aux États-Unis.

La vérité finit toujours par éclater !

Après avoir effectué un simple test ADN généalogique, une jeune Américaine a permis, sans le vouloir, de résoudre une vieille affaire criminelle, dans laquelle était impliquée sa... grand-mère, qui risque aujourd'hui la perpétuité.

Elle fait un test ADN et fait condamner sa grand-mère pour... infanticide

Cette sombre histoire débute en mai 2022 dans l'État du Michigan, lorsqu'une certaine Jenna Gerwatowski, alors âgée de 21 ans, reçoit un appel provenant d'un numéro inconnu. Méfiante, la jeune femme décide tout de même de répondre au téléphone. À sa grande surprise, la personne au bout du fil s'avère être un inspecteur de police qui lui demande si elle a déjà « entendu parler de l'affaire Baby Garnet ». Le policier fait alors allusion au m*urtre d'un nouveau-né, retrouvé sans vie dans les toilettes d'un camping, en 1997. Un sinistre cold case, jamais élucidé !

Jenna répond par l'affirmative et pour cause, elle a grandi dans la ville de Garnet Lake, qui fut le théâtre de cette macabre découverte 25 ans plus tôt. Comme tous les habitants de cette petite commune, elle ne connaît en effet que trop bien cette histoire sordide, dont on parle encore dans la région. La conversation va alors prendre une tournure étrange et inattendue.

Le policier annonce ainsi à Jenna que l'enquête - rouverte en 2017 - a démontré qu'elle aurait un lien de parenté avec ce bébé disparu en 1997. Abasourdie, la jeune femme demande alors à l'officier comment peut-il en être sûr. Il lui répond que son ADN correspond à celui prélevé sur le fémur du nourrisson. Jenna comprend alors que la police a eu accès aux résultats d'un test ADN généalogique qu'elle avait effectué six mois plus tôt.

Commençant toutefois à douter des intentions de son interlocuteur, Jenna décide finalement de raccrocher en craignant une arnaque.

Mais une semaine plus tard, Kara, la mère de la jeune femme, la contacte et lui demande de la rejoindre immédiatement chez elle. Une fois au domicile familial, Jenna apprend de la bouche de sa cousine, avocate, qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et qu'elle est bien liée à « Baby Garnet », dont elle est la... nièce. De nouvelles analyses ADN ayant ainsi révélé que Kara était la demi-sœur du bébé disparu.

Sans nouvelle de sa mère, Nancy Germatowski, depuis 18 ans, Kara comprend alors que cette dernière est à l'origine du sort du nourrisson, qui n'était autre que son frère. Un choc pour toute la famille, à commencer par Jenna qui tombe des nues.

« J'ai grandi en connaissant l'affaire toute ma vie et j'ai découvert que c'était ma grand-mère qui l'avait fait » (Jenna)

Toujours vivante, la grand-mère, Nancy, qui avait refait sa vie dans le Wyoming, a depuis été arrêtée. Selon CNN, elle aurait « accouché seule du nouveau-né à son domicile » et le bébé aurait perdue la vie par asphyxie. Nancy Germatowski s'est défendue en assurant que le fœtus était « resté coincé » en elle et qu'elle avait « tenté de (le) sortir de son propre corps », avant de perdre connaissance. En ayant récupéré ses esprits, elle aurait finalement réussi à l'extraire, mais celui-ci ne respirait déjà plus

Accusée d'homicide involontaire et de dissimulation de m0rt, Nancy Germatowski risque désormais la prison à perpétuité