À quel âge serez-vous le plus riche ? Cette nouvelle étude de l'Insee donne la réponse

Ce n’est un secret pour personne : la fortune s’accroît avec l’âge. Mais à partir de quand est-on le plus riche ? Selon l’Insee, le patrimoine augmente pour atteindre un pic aux alentours d'un certain âge.

Le montant de la richesse augmente avec l’âge. Mais ce phénomène évolue avec le temps et les époques, en fonction des revenus disponibles.

Ainsi, dans la fin des années 90, le patrimoine des ménages français atteignait son pic vers l’âge de 55 ans avant de diminuer, nous apprend une récente étude de l’Insee sur les revenus et le patrimoine, relayée par Capital.

En 2010, le pic du patrimoine était situé autour de 60 ans. Autre information importante : il diminuait plus rapidement qu’il y a une vingtaine d’années. D’après cette étude, cet écart s’est creusé pour atteindre 75 ans en 2021.

Comme le précise l’agence gouvernementale, les personnes âgées avaient droit à une retraite plus modeste dans les années 70. Résultat : elles utilisaient leurs économies pour assurer leurs dépenses quotidiennes.

L’héritage arrive de plus en plus tard

Aujourd’hui, le montant des pensions est plus élevé et le taux de pauvreté des retraités est plus faible que celui de l’ensemble de la population, indique le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Ces deux facteurs permettent donc aux retraités de protéger leur patrimoine «jusqu’à un âge plus avancé», détaille Capital.

Mais ce n’est pas tout. Selon l’Insee, les successions interviennent de plus en plus tard. Vous l’aurez compris, cet héritage tardif augmente encore plus la fortune.

«Trois personnes sur 10 ont hérité au cours de leur vie : ces ménages ont presque deux fois plus de patrimoine brut que les ménages n’ayant jamais hérité», explique le rapport.

Alors que l’âge de 75 ans est stable depuis plusieurs années, il faut prendre en compte que cette période rime avec dépenses importantes liées à la dépendance et à l’hébergement, comme les frais d’Ehpad.

«Quant aux seniors qui continuent de vivre chez eux, ils doivent bien souvent supporter d'autres coûts, comme ceux de travaux d'adaptation du logement ou des aides à domicile pour les repas, le ménage, la toilette», souligne Capital.

Pour conclure, «le patrimoine moyen augmente avec l’âge jusqu’à 50 ans environ, se stabilise, puis diminue au‑delà de 75 ans pour les personnes vivant à leur domicile», explique l’Insee.

Vous savez désormais à quel âge de votre vie vous serez le plus fortuné.