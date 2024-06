Voici ce que cela signifie si votre destinataire met du temps à répondre sur un site de rencontre, selon une experte

Vous avez matché avec quelqu’un sur une application de rencontre, mais cette personne met du temps à vous répondre ? Voici ce que cela indique selon une experte.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes cherchent l’amour sur les applications de rencontre. Ces dernières permettent aux utilisateurs célibataires de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts qu’eux et qui leur plaisent physiquement.

Cependant, une barrière se dresse entre les utilisateurs : l'écran. Si certaines personnes répondent rapidement aux messages, d’autres peuvent mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Un comportement qui peut vite nous affoler et nous amener à nous poser des questions sur notre interlocuteur : cherche-t-il à prendre ses distances ? Que fait-il ? N’est-il plus intéressé ?

Crédit photo : Pexels

Une bonne raison au silence

Pour répondre à ces questions, l’experte Adrianne Carter s’est penchée sur le “langage corporel numérique”. Selon elle, si votre destinataire met du temps à répondre à vos messages, ce n’est pas forcément mauvais signe.

“Tandis que les personnes qui répondent rapidement sont vues comme organisées et attentives, celles qui répondent tardivement pourraient être plus introverties, valorisant les interactions profondes et significatives plutôt que les grandes quantités d’échanges”, a-t-elle expliqué.

Crédit photo : Pexels

Selon une étude menée par l’application de rencontre Tinder, 77% des membres âgés de 18 à 24 ans répondent dans les 30 minutes quand ils ont le béguin pour quelqu’un, afin de montrer leur intérêt. Mais selon l’experte, ceux qui répondent plus tardivement seraient plus introvertis et préféreraient les échanges de qualité plutôt que les nombreux SMS.

Pas de panique si votre destinataire ne vous répond pas ! Pour savoir si vous êtes faits l’un pour l’autre, le mieux reste d’organiser un rendez-vous pour le rencontrer dans la vraie vie.